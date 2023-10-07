Стан загальної бойової готовності оголосили палестинські угруповання на Західному березі річки Йордан. Вони закликали до негайного нападу з усіх точок "на окупаційні сили та їхніх поселенців". На фото: палестинці, які захопили військовий автомобіль ЦАХАЛ після вторгнення до Ізраїлю із боку Сектора Гази.