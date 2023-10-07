Масштабна атака ХАМАСу на Ізраїль та відповідь ізраїльської армії
Вранці 7 жовтня ісламістське угруповання ХАМАС здійснили масовану атаку на Ізраїль з Сектора Гази. Ізраїль оголосив ХАМАСу війну у відповідь. Про нову ескалацію конфлікту - у фотогалереї DW.
Неочікуваний напад
Вранці 7 жовтня на тлі масованого ракетного обстрілу з боку Cектора Гази бойовики ісламістського руху ХАМАС проникли в прикордонні райони Ізраїлю. Командувач військовим крилом ХАМАС назвав те, що відбувається "днем великої революції" і оголосив, що палестинський народ "повертається до проєкту створення держави".
Масовий призов резервістів в Ізраїлі
У відповідь на напад ХАМАСу міноборони Ізраїлю розпочало масовий призов резервістів та запровадило режим надзвичайного стану в радіусі 80 км від Сектора Гази. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про "стан бойової готовності"
Звернення прем'єра Ізраїлю Нетаньяху до співгромадян
Рух ХАМАС, який Євросоюз, США та Ізраїль класифікують як терористичну організацію, випустив по ізраїльських містах 2,5 тисячі ракет. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, звертаючись до співгромадян, заявив, що його країна перебуває у стані війни.
Удари армії Ізраїлю у відповідь по Сектору Гази
Авіація Ізраїлю завдає ударів по цілям у Секторі Гази. Лише у ніч на 9 жовтня було завдано ударів по понад 500 цілях ХАМАСу, заявили в Армії оборони Ізраїлю.
Вторгнення палестинських угруповань в Ізраїль
Стан загальної бойової готовності оголосили палестинські угруповання на Західному березі річки Йордан. Вони закликали до негайного нападу з усіх точок "на окупаційні сили та їхніх поселенців". На фото: палестинці, які захопили військовий автомобіль ЦАХАЛ після вторгнення до Ізраїлю із боку Сектора Гази.
Сотні загиблих та поранених
Ввечері 8 жовтня ізраїльські ЗМІ повідомляли про щонайменше 700 загиблих з боку Ізраїлю. Понад 2100 ізраїльтян зазнали поранень, понад 100 - захоплені в заручники. За повідомленнями з Сектора Гази, там понад 400 убитих та 2000 поранених внаслідок авіаударів Ізраїлю.
В Ізраїлі загинули дві українки
Внаслідок атаки бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль загинули дві українки, підтвердило МЗС України. Також українські дипломати розшукали п'ятьох зниклих українців та вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині МЗС перевіряє інформацію щодо загибелі ще трьох українців в районі Сектора Газа.
Солідарність європейських лідерів з Ізраїлем
Європейські лідери висловили підтримку Ізраїлю. Так, голова Євроради Шарль Мішель засудив "напади, здійснені проти Ізраїлю та його народу, які сіють терор і насильство щодо невинних громадян". Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також висловив солідарність із Ізраїлем від імені ЄС.
Підтримка ізраїльського народу Німеччиною та іншими країнами
Зі словами підтримки на адресу ізраїльського народу та засудженням ісламістів з ХАМАСу виступили канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, а також представники Великобританії, Італії, Іспанії, Нідерландів та інших країн Європи.
США і НАТО - на боці Ізраїлю
Вашингтон рішуче засудив атаки ХАМАСу на Ізраїль. У міністерстві оборони США пообіцяли працювати над тим, щоб Ізраїль мав "все необхідне, щоб захистити себе". Із засудженням нападу ХАМАСу на Ізраїль виступив також Північноатлантичний альянс.
Екстрене засідання Ради Безпеки ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "найрішучішим чином" засудив атаки ХАМАСу на ізраїльські міста. Водночас він закликав учасників конфлікту виявляти максимальну стриманість та забезпечити захист мирного населення. Утім, Рада Безпеки ООН під час закритого засідання 8 жовтня не змогла одноголосно засудити дії ХАМАСу.