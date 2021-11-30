 Масові протести у Європі проти коронавірусних обмежень (13.12.2021) | Усі сюжети | DW | 13.12.2021

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Масові протести у Європі проти коронавірусних обмежень (13.12.2021)

У багатьох містах ЄС знову відбулася хвиля протестів проти коронавірусних обмежень. Що вимагають люди?

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