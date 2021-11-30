Масові протести у Європі проти коронавірусних обмежень (13.12.2021)

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У багатьох містах ЄС знову відбулася хвиля протестів проти коронавірусних обмежень. Що вимагають люди?
В Австрії близько 44 тисяч людей вийшли на вулиці Відня проти обов'язкової вакцинації. Близько 10 тисяч осіб протестувало у Гамбурзі. Також менші за розміром простести відбулися у багатьох німецьких містах.
Перший випадок зараження новим омікрон-варіантом коронавірусу виявили у США. Житель Каліфорнії, який повернувся з Південної Африки, був щеплений від COVID-19.
Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу рекомендують усім дорослим американцям. Раніше її радили лише людям віком від 50 років.
Бундестаг і Бундесрат схвалили поправки до закону про захист від інфекції, які передбачають необхідність щеплень від COVID-19 для персоналу лікарень і будинків для людей похилого віку.
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