Масові протести у Європі проти коронавірусних обмежень (13.12.2021)

У Відні і Гамбурзі протестували проти обов'язкової вакцинації

В Австрії близько 44 тисяч людей вийшли на вулиці Відня проти обов'язкової вакцинації. Близько 10 тисяч осіб протестувало у Гамбурзі. Також менші за розміром простести відбулися у багатьох німецьких містах.