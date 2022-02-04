Масове вбивство в Дніпрі: стрілець відмовився від своїх свідчень

Підозрюваний у розстрілі варти на підприємстві "Південмаш" солдат строкової служби Національної гвардії України (НГУ) Артемій Рябчук написав відмовився від своїх попередніх свідчень та визнання провини. Прессекретар Полтавського територіального управління Державного бюро розслідувань України (ДБР) Олександр Білка у п'ятницю, 4 лютого, підтвердив DW надходження письмової заяви від Рябчука, фотографії якої раніше поширили українські ЗМІ.

"Але це ніяк не впливає на хід досудового розслідування. Адже слідство володіє достатнім масивом доказової бази", - зазначив Білка.

Поліція на прохідній "Південмашу" у день розстрілу

ДБР також спростовує ймовірність психологічний тиск на підозрюваного. "Це не відповідає дійсності. Слідчі ДБР працюють виключно у межах чинного законодавства. Більше того, всі слідчі дії, які проводили із підозрюваним працівники ДБР, відбувалися за участі його захисника", - зазначає Олександр Білка.

Нічна трагедія

В ніч на 27 січня у Дніпрі військовослужбовець Нацгвардії застрелив чотирьох товаришів по службі, які несли варту на території Південного машинобудівного заводу, цивільну вахтерку та поранив ще п'ятьох людей. Стрілець з автоматичною зброєю втік з місця злочину та того ж ранку здався правоохоронцям в місті Підгородне.

За два дні Кіровський районний суд Дніпра відправив Артемія Рябчука під арешт на 60 днів без права внесення застави. Під час засідання він визнав провину та покаявся перед потерпілими. ДБР підозрює солдата в умисно вбивстві, дезертирстві, та викраденні зброї - йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як уточнив DW Олександр Білка, окрім цього центральне управління ДБР розслідує ймовірну службову недбалість командування Нацгвардії, яка могла призвести до трагедії. Внутрішню перевірку пообіцяли провести і в міністерстві внутрішніх справ, а командувач НГУ Микола Балан через інцидент пішов у відставку.

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Винний чи потерпілий?

Попередній захисник Рябчука Ігор Степанов, за повідомленнями ЗМІ, вимагав від правоохоронців розпочати розслідування щодо ймовірного порушення статутних відносин в частині, де служив нацгвардієць, а його самого визнати потерпілим.

Втім новий адвокат Денис Гордєєв відмовився від цієї ідеї. " На сьогоднішній день питання про визнання Артемія Рябчука потерпілою особою не розглядається взагалі. Бо це з точки зору права на цей час не відповідає узгодженій позиції захисту та нашого підзахисного", - зазначив Гордєєв у коментарі "Суспільному".