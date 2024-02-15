Масований удар РФ: українська ППО збила половину ракет

Війська РФ під час масованого удару по Україні в четвер, 15 лютого, випустили 26 ракет різного типу, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Протиповітряна оборона (ППО) збила половину - 13.

Російська армія запустила 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс з аеродрому в російському Енгельсі. ППО знищила вісім.

З шести балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (північнокорейська "Хвасон-11А"), випущених з Воронезької області РФ, ППО збила одну.

Обидві крилаті ракети морського базування "Калібр", якими били з Новоросійська в РФ, ППО знешкодила.

З чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59, запущених з Курської області РФ та з окупованої території Запорізької області, знищили дві.

Дві зенітні керовані ракети С-300, випущені з Бєлгородської області РФ, збити не вдалося.

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