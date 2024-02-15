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Масований удар РФ: українська ППО збила половину ракет

Дмитро Шварц
15 лютого 2024 р.

Російська армія випустила 15 лютого по Україні 26 ракет різного типу. Протиповітряна оборона збила 13.

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Запуск ракети "Іскандер-M" (архівне фото)
Іскандер-MФото: Russian Look/picture alliance

Війська РФ під час масованого удару по Україні в четвер, 15 лютого, випустили 26 ракет різного типу, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Протиповітряна оборона (ППО) збила половину - 13.  

  • Російська армія запустила 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55  з літаків стратегічної авіації Т-95мс з аеродрому в російському Енгельсі. ППО знищила вісім. 
  • З шести балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (північнокорейська "Хвасон-11А"), випущених з Воронезької області РФ, ППО збила одну. 
  • Обидві крилаті ракети морського базування "Калібр", якими били з Новоросійська в РФ, ППО знешкодила.
  • З чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59, запущених з Курської області РФ та з окупованої території Запорізької області, знищили дві.
  • Дві зенітні керовані ракети С-300, випущені з Бєлгородської області РФ, збити не вдалося.

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Масовані атаки РФ: наскільки це виснажує ППО України?