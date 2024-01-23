Удар РФ: У Павлограді і Харкові є жертви, у Києві - поранені

Внаслідок чергового масованого удару військ РФ, попередньо, одна людина загинула у Павлограді на Дніпропетровщині. У Харкові руйнувань зазнав житловий будинок, під завалами перебувають люди. 2 жінки загинули.

Війська РФ зранку вівторка, 23 січня, завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Близько 5:30 ранку командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС, згодом - про зліт в РФ кількох Ту-22М3. За даними Повітряних сил, на територію України залетіло дві групи ракет, також була зафіксована загроза застосування балістичного озброєння для східних та північно-східних областей.

Руйнування і постраждалі у Києві

Внаслідок масованого ракетного удару у Києві зайнялася пожежа у кількох квартирах в житловому будинку в Солом'янському районі, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За інформацією Кличка, у Святошинському районі міста палають легкові авто поруч з будівлею дитсадка. Згодом він додав, що у Святошинському районі ще за однією адресою також горить квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з першого по п'ятий поверхи. В квартирі, де сталася пожежа, виявили одну потерпілу, повідомив він.

У Печерському районі зафіксовані влучання в нежитлову будівлю, там теж зайнялася пожежа.

Згодом він додав, що у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала. Відбувається евакуація людей з будинку.

Кількість постраждалих внаслідок атаки постійно зростає. За останніми даними, які повідомив Кличко, в Соломʼянському та Святошинському районах дев'ятеро людей зазнали поранень. Вісьмох з них госпіталізували, одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці, повідомив Кличко.

Наслідки ракетного удару по Солом'янському району столиці показали у Київській міській віськовій адміністрації (КМВА).

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У Харкові зруйнований під'їзд житлового будинку, є жертви

Близько 4-ї ранку кілька вибухів у Харкові, було зафіксовано пошкодження приватного будинку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі. Близько 7 ранку в Харкові знову пролунали вибухи, Синєгубов повідомив про те, що війська РФ завдали удару по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

"Зруйновані під’їзди. Під завалами перебувають люди", - написав він у Telegram.

Згодом Синєгубов повідомив, що жертвами цього удару стали дві жінки, є поранені. 11 людей госпіталізували. Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань, додав він.

"Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Також в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Павлограді, попередньо, є загиблий

Попередньо повідомлялося, що двоє людей загинули внаслідок ракетного удару військ РФ по Павлограду на Дінпропетровщині. Втім згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що загинула одна людина, іншій медики надають допомогу.

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