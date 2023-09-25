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Конфлікти

Масований удар по Одещині: пошкоджено морський вокзал

Ольга Журавльова
25 вересня 2023 р.

Росіяни поцілили дронами і ракетами в портову інфраструктуру на Одещині - ракетами зруйнували зерносховища, пошкодили морський вокзал.

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Пожежники в Одесі (архівне фото)
Пожежники в Одесі (архівне фото)Фото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Одеська область  зазнала масованої атаки з боку РФ - випущено 19 ударних дронів та 14 ракет, повідомляють зранку понеділка, 25 вересня, Сили оборони півдня України у Telegram.

По регіону ударили дві надзвукові крилаті ракети "Онікс" та 12 ракет типу "Калібр" із складними траєкторіями руху різними областями, йдеться у повідомленні. Для атаки з моря додатково до надводного ракетоносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

Зазначається, що силами протиповітряної оборони збито 19 дронів типу Shahed та 11 "Калібрів".

Руйнування портової інфраструктури

Унаслідок атаки є влучання у припортову інфраструктуру. Зокрема, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

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"Оніксами" зруйновано зерносховища. Постраждалих немає. У передмісті Одеси пошкоджень зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок. Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло, одна цивільна жінка травмована, йдеться у повідомленні.

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