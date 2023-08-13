Масований обстріл Херсонщини: серед загиблих двоє дітей

У селі Широка Балка постраждала родина - чоловік, дружина та двоє дітей, одна з яких немовля.

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49 хв. тому 49 хв. тому

У неділю, 13 серпня, близько 10:00 російські військові здійснили масивний обстріл населених пунктів Станіславської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілу села Широка Балка загинули четверо людей - чоловік та сім'я з чоловіка, жінки та немовляти, якому було 23 дні. Їхній 12-річний син був госпіталізований у критичному стані, але помер у лікарні, повідомила заступниця голови обласної військової адміністрації Ольга Малярчук.

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Поранень у селі Широка Балка дістали ще п'ятеро людей, повідомили в МВС України.

Також внаслідок удару російських військ з реактивних систем залпового вогню по селу Станіслав загинули двоє чоловіків.

Зранку російські війська обстріляли і населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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