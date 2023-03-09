Масована ракетна атака: ППО збила 34 з 81 ракети (онлайн)

Війна Росії проти України - новини четверга, 9 березня (оновлюється).

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Золочівському районі зросла до п'яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він також опублікував відео з наслідками падіння ракети у Золочівському районі.

++09.17++

У ніч на четвер під час масованої ракетної атаки російські окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було запущено 28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 20 крилатих ракет морського базування "Калібр", 8 керованих авіаційних ракет (2 - Х-31П; 6 - X-59), по 6 крилатих ракет повітряного базування X-22 та крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал", а також 13 зенітних керованих ракет С-300. Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131". "Силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131", - повідомив Залужний. Окрім того, внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

++08.59++

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив, що у нього немає планів відвідувати Україну. Таким чином він відреагував на запрошення від українського президента Володимира Зеленського приїхати в Україну, щоб особисто ознайомитися з обстановкою в цій країні. В ефірі американського телеканалу CNN Маккарті, відповідаючи на запитання про запрошення від Зеленського, сказав, що йому не потрібно їхати до Києва і що він отримає інформацію іншими способами.

Запрошення Кевіну Маккарті відвідати Україну Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю, що вийшло на цьому ж каналі, коментуючи слова спікера Палати представників про "безлімітний чек" допомоги Києву. "Пан Маккарті має приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, що для нас спричинила війна, які люди зараз воюють, хто воює зараз. А потім після цього робити свої припущення", - сказав глава української держави.

++08.50++

Унаслідок масованої атаки російських окупантів 9 березня постраждали три теплоелектростанції ДТЕК "Енерго", повідомив енергохолдинг ДТЕК. "Унаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно приступили до ліквідації наслідків", - ідеться в його повідомленні компанії. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Серйозні руйнування і жертви на Дніпропетровщині

++08.42++

Унаслідок ударів, завданих російськими окупантами в ніч на четвер, у Дніпропетровській області загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення, було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. "Прильоти - у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві - постраждали. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідовують наслідки атак", - написав очільник ОВА в Telegram.

++08.25++

У Золочівському районі Львівщині внаслідок влучання російської ракети у житлову зону загинуло щонайменше чотири особи, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. "У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", - написав він у Telegram. Він додав, що пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

++08.19++

У Києві після ракетної атаки у зв'язку з екстреними відключеннями електроенергії 40 відсотків споживачів столиці наразі без опалення, повідомив мер міста Віталій Кличко. Натомість водопостачання у Києві працює в штатному режимі.

++08.03++

В Одесі російські ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури області, крім того, пошкоджено житлові будинки, але люди не постраждали, повідомив у ніч на четвер голова обласної військової адміністрації Максим Марченко. Водночас він попередив городян про те, що очікуються нові ракетні удари, і попросив їх залишатися в укриттях.

++07.53++

Внаслідок нічної атаки по Житомиру ударними дронами у більшій частині міста відсутня електроенергія, також у місті відсутнє водопостачання, повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин. За його попередньої інформацією, постраждалих внаслідок ударів немає.

Близько 15 ударів по Харківщині

++07.49++

Російські окупанти завдали близько 15 ударів по Харкову та Харківській області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Під прицілом окупантів знову об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється", - написав він у Telegram у ніч на четвер.

++07.38++

Унаслідок ракетного удару росіян у Святошинському районі Києва двоє людей отримали поранення, повідомляє мер Києва Віталій Кличко. "Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці", - написав Кличко в Telegram.

++07.36++

Під час нічного масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, станом на 6:30 зафіксовано обстріли енергетичних об'єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Крім того, як він зазначив у повідомленні в телеграм-каналі міністерства, росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи з огляду на те, що внаслідок обстрілу пошкоджено останню лінію, яка постачає електроенергією ЗАЕС, а станція наразі працює на дизельних генераторах. "І це наступного дня після переговорів з ООН про демілітаризацію ЗАЕС", - прокоментував міністр.

++07.27++

Низка операторів електромережі на ранок четверга повідомляють про застосування аварійних і погодинних графіків відключення електрики через повітряну атаку росіян у ніч на четвер. Так, про екстрені відключення світла повідомили "ДТЕК Одеські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Київські електромережі", а також "ДТЕК Дніпровські електромережі". Там пояснили, що це вимушений превентивний крок, який дає змогу уникнути істотних пошкоджень енергоінфраструктури в разі влучення в її об'єкти.

++07.23++

Російські війська в ніч на четвер завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Згідно з повідомленнями низки Telegram-каналів, атаку із застосуванням ракет "Іскандер", С-300, "Калібр", X59, X22 і безпілотників здійснювали з акваторій Чорного та Азовського морів, а також із Бєлгородської області РФ. Повітряну тривогу було оголошено по всій Україні.

++07.20++

Минулої доби підрозділи Збройних сил України відбили понад 110 атак російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у четвер.

Протягом попередньої доби окупанти завдали 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"За попередньою інформацією, збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії. Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки", - йдеться, зокрема, у повідомленні. Окрім того, за інформацією генштабу, спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв'язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування, майже 50 відсотків з них мають видимі ознаки пошкодження іржею.

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