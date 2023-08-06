  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Масована повітряна атака РФ: ППО знищила 57 ракет і дронів

Степан Смишляєв
3 год. тому

Російські війська протягом всієї ночі запускали ракети і дрони по Україні з різних напрямів. Всього було випущено 27 "шахедів" і 43 ракети. ППО збила всі дрони і 30 ракет.

https://p.dw.com/p/4UouW
Сили ППО України збивають дрон Shahed у небі над Києвом, 30 травня 2023 року
Українська ППО збила 57 з 70 випущених росіянами дронів і ракетФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Протягом усієї ночі на неділю, 6 серпня, російські війська запускали ракети і дрони-камікадзе типу "Shahed" по території України. Зокрема, низці атак піддався Старокостянтинів на Хмельниччині, де розташований військовий аеродром, повідомили в Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Перша хвиля ракетних ударів РФ сталася ще ввечері напередодні. Її цілями стали, зокрема, завод "Мотор Січ" у Запоріжжі та військовий аеродром в Старокостянтинові. Тоді було випущено 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" і три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони збили 12 "Калібрів". В Повітряних силах зазначили, що інформацію щодо "Кинджалів" не оприлюднюватимуть.

Читайте також: Удар РФ по Кривому Рогу: шестеро загиблих і 75 поранених

Нічні удари

Близько 23:00 в Повітряних силах повідомили що територією України рухаються щонайменше три групи "шахедів" з півдня на північний захід. Як з'ясувалося згодом, в цій атаці було задіяно 27 дронів. Всіх їх вдалося знищити.

Близько опівночі також було повідомлено про ракетну небезпеку в Одеській області, а згодом, що ракети, ймовірно "Калібри", рухаються на  Кіровоградщину. Пізніше вони повернули у західному напрямі.

О першій ночі Повітряні сили попередили про небезпеку атаки дронами в Старокостянтинові, приблизно в цей самий час в Хмельницькій ОВА повідомили про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони в області.

О другій ночі було оголошено про пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря. За годину вони увійшли в повітряний простір України. Ця група ракет також була спрямована на західні регіони країни.

О пів на п'яту ранку в Повітряних силах закликали мешканців Старокостянтинова терміново перейти в укриття. Приблизно в цей самий час в Хмельницькій ОВА знов повідомили про вибухи і роботу ППО в області.

В цій останній хвилі атак було задіяно 6 "Калібрів" і 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Загалом за вечір і ніч українська ППО знищила 17 "Калібрів", 13 ракет Х-101/Х-555 і 27 "шахедів". Офіційних повідомлень про наслідки нічної атаки наразі немає.

Читайте також: Зеленський: Росія вже випустила по Україні майже дві тисячі "Шахедів"

Як ЗРК Avenger захищають небо над Києвом

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ядерного бомбардування Хіросіми

Генсек ООН застеріг від ядерної загрози

Політика26 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ярмарок вакансій для українських біженців у Німеччині

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Економіка4 серпня 2023 р.
Акція на підтримку України в Польщі, квітень 2023

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Політика4 серпня 2023 р.
Ілюстративне зображення орбітальної станції Starlab

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Технології4 серпня 2023 р.
Володимир Зеленський і принц Мохаммед бін Салман (архівне фото)

Що стоїть за мирною ініціативою Саудівської Аравії?

Що стоїть за мирною ініціативою Саудівської Аравії?

Конфлікти4 серпня 2023 р.
Українські військові оглядають пошкоджений російський танк Т-72, Донецька область, квітень 2022 року

Трофейна зброя: як Росія озброює ЗСУ

Трофейна зброя: як Росія озброює ЗСУ

Конфлікти4 серпня 2023 р.
Жінка годує грудьми немовля

Молекула цукру у молоці матері важлива для мозку немовляти

Молекула цукру у молоці матері важлива для мозку немовляти

Панорама3 серпня 2023 р.
На головну сторінку