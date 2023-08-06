Масована повітряна атака РФ: ППО знищила 57 ракет і дронів

Російські війська протягом всієї ночі запускали ракети і дрони по Україні з різних напрямів. Всього було випущено 27 "шахедів" і 43 ракети. ППО збила всі дрони і 30 ракет.

Протягом усієї ночі на неділю, 6 серпня, російські війська запускали ракети і дрони-камікадзе типу "Shahed" по території України. Зокрема, низці атак піддався Старокостянтинів на Хмельниччині, де розташований військовий аеродром, повідомили в Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Перша хвиля ракетних ударів РФ сталася ще ввечері напередодні. Її цілями стали, зокрема, завод "Мотор Січ" у Запоріжжі та військовий аеродром в Старокостянтинові. Тоді було випущено 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" і три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони збили 12 "Калібрів". В Повітряних силах зазначили, що інформацію щодо "Кинджалів" не оприлюднюватимуть.

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Нічні удари

Близько 23:00 в Повітряних силах повідомили що територією України рухаються щонайменше три групи "шахедів" з півдня на північний захід. Як з'ясувалося згодом, в цій атаці було задіяно 27 дронів. Всіх їх вдалося знищити.

Близько опівночі також було повідомлено про ракетну небезпеку в Одеській області, а згодом, що ракети, ймовірно "Калібри", рухаються на Кіровоградщину. Пізніше вони повернули у західному напрямі.

О першій ночі Повітряні сили попередили про небезпеку атаки дронами в Старокостянтинові, приблизно в цей самий час в Хмельницькій ОВА повідомили про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони в області.

О другій ночі було оголошено про пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря. За годину вони увійшли в повітряний простір України. Ця група ракет також була спрямована на західні регіони країни.

О пів на п'яту ранку в Повітряних силах закликали мешканців Старокостянтинова терміново перейти в укриття. Приблизно в цей самий час в Хмельницькій ОВА знов повідомили про вибухи і роботу ППО в області.

В цій останній хвилі атак було задіяно 6 "Калібрів" і 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Загалом за вечір і ніч українська ППО знищила 17 "Калібрів", 13 ракет Х-101/Х-555 і 27 "шахедів". Офіційних повідомлень про наслідки нічної атаки наразі немає.

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