Масована атака: українська ППО збила 74 "шахеди" (оновлено)

Росія випустила по Україні рекордну кількість "шахедів", основний напрямок удару - Київ. Протиповітряна оборона збила 74 з 75 дронів.

У ніч на суботу, 25 листопадя, Росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників типу Shahed-131/136, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний напрямок удару - Київ", - ідеться у повідомлення Повітряних сил у Telegram.

Внаслідок атаки на столицю України постраждали п'ятеро людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що повітряна тривога через атаку тривала шість годин. "Цієї ночі російські варвари влаштували наймасованішу атаку дронів на Київ. Повітряна тривога тривала 6 годин", - написав він у Telegram.

Атака на Миколаївщину та Кіровоградщину

За даними військових, Росією запущено близько 75 ударних безпілотників-"шахедів", 74 з яких знищений протиповітряною обороною*.

Повідомляється, що під час нічної дронової атаки підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони півдня України знищили три "шахеди": один на Миколаївщині і два на Кіровоградщині. "Влучань в нашій зоні відповідальності не допущено. Ворог максимально використовував тимчасово окуповані території для прямування дронів. Очевидним є пріоритет цілей в столичному регіоні", - ідеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

*Раніше повідомлялось про 71 збитий дрон, згодом у Повітряних силах інформацію уточнили.