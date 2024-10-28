Масована атака Росії по Україні "шахедами" триває

Росія у ніч на 28 жовтня атакувала Україну ударними дронами типу "Shahed". Станом на ранок понеділка атака триває.

Росія у ніч на понеділок, 28 жовтня, атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), станом на ранок понеділка дронова атака РФ триває.

"Шахеди" пошкодили енергооб'єкт на Сумщині

Внаслідок нічного удару у Конотопському районі Сумської області пошкоджений енергетичний об'єкт критичної інфраструктури, про що повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Сьогодні, 28 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу "шахед". На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться відновлювальні роботи", - заявила Сумська ОВА.

Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони (ППО) та Повітряних сил знищили шість ворожих БпЛА цієї ночі, а загалом з початку року у Сумській області збили 406 російських безпілотників.

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На Миколаївщині уламки "шахеда" пошкодили приватні будинки

Миколаївська ОВА у ранковому зведенні повідомиляє про те, що вночі в області знищили чотири "шахеди", але уламки збитого дрона призвели до пошкоджень.

"У результаті бойової роботи у Вознесенському районі уламками пошкоджено три приватних будинки, господарчі споруди та автомобіль. Також за межами населеного пункту, на відкритій території, відбулося займання трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає", - повідомила Миколаївська ОВА..

РФ обстріляла Нікопольщину дронами та артилерією

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, своєю чергою, повідомив вранці, що війська РФ із вечора обстрілювали громади Нікопольщини дронами та артилерією.

"З вечора продовжувалися атаки на Нікопольщину - райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Агресор бив дронами-камікадзе та артилерією. Пошкоджені промислове підприємство, приватний будинок та господарська споруда", - повідомив він у Telegram.

За словами Лисака, загиблих і постраждалих немає.

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На Херсонщині за добу - п'ятеро загиблих

Протягом минулої доби через російські обстріли у Херсонській області загинуло п'ятеро цивільних, а ще 13 осіб, з яких одна дитина, - дістали поранення.

"Російські військові поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, медичний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема шість багатоповерхівок та 22 приватні будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, газогін, приватні та сільськогосподарські транспортні засоби", - зазначив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін вранці понеділка.

Своєю чергою, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що впродовж неділі росіяни завдали 378 ударів по 10 населених пунктах області. Внаслідок цього були поранені жінка та двоє чоловіків у Запорізькому та Пологівському районах. Також Федоров заявив, про сім нових повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Харкові КАБ влучив у дев'ятиповерхівку, Чугуїв "накрили" з РСЗВ

У ніч на понеділок збройні сили РФ повторно обстріляли Харків та вдарили по місту Чугуїв, внаслідок чого постраждали 15 цивільних громадян.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області, близько другої години ночі росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою - КАБ влучив у дев’ятий поверх житлового будинку. "Внаслідок авіаційного удару постраждали семеро людей, серед них 16-річна дівчинка. До медичного закладу доставили чоловіка з уламковими пораненнями. Пошкоджене перекриття між 8 та 9 поверхом, частково зруйновані три квартири на дев’ятому поверсі, скління вікон та балкони в будинку", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, близько 3:17 збройні сили РФ завдали ударів з ракетної системи залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо-С" по Чугуєву, внаслідок чого спалахнула пожежа в приватному будинку. "По медичну допомогу звернулися двоє цивільних людей. У них гостра реакція на стрес. Також медичної допомоги потребувала родина в іншому домоволодінні. У чоловіка уламкові поранення нижньої кінцівки склом, у жінки та чотирьох дітей - гостра реакція на стрес", - повідомила поліція.