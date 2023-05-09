Масована атака по Україні: де впали уламки ракет

У Офісі президента України розповіли подробиці нічної атаки РФ. Уламки ракет упали у Києві, Київській та Черкаській областях.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, яких пошкоджень завдали російські ракети під час атаки 9 травня.

За його даними, у Києві уламки впали на присадибну ділянку у Голосіївському районі та Шевченківському районах. У селі Мироцьке Бучанського району Київської області ракета Х-55СМ впала у подвірʼя приватного будинку, пошкодивши покрівлю. Постраждалих немає. Така ж ракета впала в селі Тарасівка Фастівського району.

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов опублікував у соцмережах фото пошкоджень.

На Черкащині пошкоджено медичну установу

Залишки ракети, попередньо Х-101, впали також у лісовому масиві біля селища Оршанець Черкаської області. Внаслідок вибуху виникла пожежа.



Вибухова хвиля пошкодила 47 вікон Черкаського обласного протитуберкульозного диспансера. Пацієнтів евакуювали до неушкодженої частини будівлі. В Звенигородському районі знайдено місце падіння другої ракети.

У повідомленні Єрмака йдеться про те, що в жодному випадку немає потерпілих серед населення.

"Росіянам необхідно заборонити відвідувати країни Європи. Санкції мають бути жорсткими, щоб кожен з них відчув на собі ціну війни", - закликав Єрмак.

У США прокоментували ракетну атаку

Посолка США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нічні удари РФ.

"Україна, Європа та США вчора вшановували перемогу над тиранією. Росія відзначає 9 травня новими ракетами та безпілотниками, запущеними в бік українських міст та сплячих мирних жителів", - написала Брінк у Twitter у вівторок.

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