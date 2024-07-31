Масована атака дронів РФ: ППО показала 100% результату

В ніч на 31 липня війська РФ випустили по Україні 89 "шахедів", і це стало однією з наймасованіших дронових атак цього року. Втім протиповітряна оборона України знищила усі повітряні цілі.

Війська РФ у ніч на середу, 31 липня, застосували для удару по Україні керовану авіаційну ракету Х-59 та 89 ударних БпЛА типу Shahed. Сили протиповітряної оборони України збили всі засоби повітряного ураження, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

"Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА "Shahed-131/136". Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Із 89-ти ударних БпЛА Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

Керована авіаційна ракета Х-59, якою війська РФ атакували Миколаївщину, також була знешкоджена. Як уточнили у Повітряних силах, ракету росіяни випустили із повітряного простору окупованої Росією Херсонщини, а 89 ударних дронів війська РФ випустили із районів російських Єйська, Сєщі, Курська та Приморсько-Ахтарська. Основним напрямком удару військ РФ цього разу стала Київщина.

До відбиття повітряного нападу були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, тактична авіація Повітряних сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, повідомили у командуванні.

На Київщині пошкоджені будинки

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), російські дрони вночі заходили в столицю хвилями і практично з усіх можливих напрямків, а зранку 31 липня Київ пережив другу хвилю атаки БпЛА. Втім, жоден безпілотник своєї мети не досяг, зазначили в КМВА. Загалом сили ППО збили у повітряному просторі Києва та на підступах до столиці більше 40 дронів. Постраждалих та руйнувань у Києві немає, повідомили у КМВА.

Водночас на Київщині внаслідок атаки пошкоджень зазнали 13 приватних будинків в чотирьох районах. "Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу", - розповів очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко. Минулося без постраждалих, уточнив він.

На Миколаївщині сили ППО вночі збили ракету Х-59 та чотири дрони, утім ОВА наслідки повітряних боїв не уточнює.

На Дніпропетровщині за ніч і ранок сили ППО знищили шість "шахедів". Як повідомив глава ОВА Сергій Лисак, під ударом РФ була Нікопольщина - війська РФ завдавали ударів і дронами, і з артилерії.

"Пошкоджений соціальний заклад. Одне авто знищене, інше - понівечене. Люди не постраждали", - написав Лисак у Telegram.

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