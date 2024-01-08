Масована атака: авіація РФ запустила по Україні "Кинджали"

Україна зранку 8 січня перебуває під масованою ракетною атакою. Повітряна тривога оголошена у всіх областях.

Україна перебуває під черговою масованою ракетною атакою Росії, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України зранку понеділка, 8 січня.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу! Загроза пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Всього в повітрі перебуває 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - сказано в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

За даними Повітрних сил, РФ запустила також аеробалітичні ракети "Кинджал", одна із них - у напрямку Києва.

У всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. Українські ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі, Дніпрі та Хмельницькому.

"Окупанти завдають ударів по Харкову та області", - повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його даними, по обласному центру вдарили ракетами С-300 також у вечері неділі.

Харківський міський голова Ігор Терехов уточнив, що зранку понеділка РФ цілила по промислових об'єктам міста. "Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка", - написав він у Телеграм.

Згодом глава ОВА Олег Синєгубов уточнив, що також влучання зафіксували по приватному будинку у місті Зміїв Чугуївського району. "З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами", - повідомив він.

На Дніпропетровщині загинула жінка, десятки постраждалих

У Кривому Розі РФ поцілила по торговельному центру, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також пошкоджено понад два десятки приватних будинків, 58-річний чоловік отримав уламкові поранення.

За даними Лисака, внаслідок влучання РФ у Лозуватській громаді Криворізького району загинула 62-річна жінка, зруйнована приватна оселя. У Новомосковську внаслідок атаки РФ постраждали 24 людини, з яких п'ятеро дітей, додав глава ОВА. У місті виникла пожежа, яку вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

У Запоріжжі під час ракетного удару РФ пролунало п'ять вибухів. Влучання зафіксували по житловим районам міста - на відкриті території та поруч із будинками, повідомив глава ОВА Юрій Малашко. Чотири людини постраждали.

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