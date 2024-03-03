Ілон Маск засумнівався в доцільності НАТО

Президент Латвії нагадав американському підприємцю, що причина утворення НАТО - це Росія, а не Варшавський договір.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відповів Ілону Маску, який висловив сумніви в доцільності існування НАТО. "Дорогий Ілоне Маск, причина, через яку НАТО було засновано, існує і буде існувати, - це Росія та інші вороги вільного світу", - написав у соцмережі Х Рінкевичс в неділю, 3 березня.

Напередодні мільярдер долучився до дискусії у соцмережі щодо НАТО, оприлюднивши допис: "Мене завжди дивувало, чому НАТО продовжує існувати, хоча його заклятий ворог і причина існування - Варшавський договір - розпався".

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Варшавський пакт було укладено між країнами соціалістичного табору у 1955 році. Північноатлантичний союз (НАТО) ж було було сформовано країнами Заходу на 6 років раніше.

Власник соціальної мережі Х Ілон Маск відомий своїми скандальними висловлюваннями щодо війни в Україні.

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