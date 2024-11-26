Маск і Трамп: "карикатура на тему корупції"?

Входження мільярдера Ілона Маска до майбутньої команди обраного президента США Трампа викликає серйозні етичні питання. Чи зможе найбагатша людина на планеті зберегти об'єктивність і уникнути конфліктів інтересів?

Про дружбу, що несподівано виникла між новообраним президентом США Дональдом Трампом і американським мільярдером Ілоном Маском, ось уже два тижні пишуть ЗМІ по всьому світу. Обидва тепер "не розлий вода": тільки за останні дні їх бачили у Флориді, на турнірі зі змішаних єдиноборств у Нью-Йорку і на борту літака за поїданням замовлення з McDonald's.

Те, що спочатку здавалося дивним союзом, перетворилося для Маска на справжні кар'єрні сходи. Ще до виборів Трамп оголосив, що призначить підприємця, який народився в Південній Африці та є нині найбагатшою людиною планети, керувати комісією з різкого скорочення державних витрат. Минулого тижня Трамп повідомив, що нове агентство називатиметься Департаментом урядової ефективності (DOGE).

Чим займатиметься Маск на новій посаді?

Оскільки це нова структура, то поки ніхто не знає, які повноваження вона матиме. Найімовірніше, це буде невелика консультативна група, що діє поза державними структурами, але має великий вплив і гучного представника в особі самого Маска.

Читайте також: Навіщо Маск допоміг переобранню Трампа?

Мета Департаменту - скоротити федеральний бюджет США, який у 2024 фінансовому році становитиме близько 6,8 трильйона доларів, на два трильйони доларів. Це амбітний план, націлений на скорочення бюрократії, надлишкових регуляцій і необґрунтованих витрат.

Для суттєвих скорочень бюджету адміністрації США буде потрібне схвалення Конгресу Фото: J. Scott Applewhite/AP/dpa/picture alliance

Хоча Маск відомий умінням скорочувати витрати у своїх компаніях, скорочення держбюджету стане для нього серйозним викликом. Проєкт має завершитися до липня 2026 року. Дональд Мойніген, професор державного управління в Університеті Мічигану, вважає, що Маск "не має реального досвіду роботи з державою, якщо не брати до уваги судових позовів проти держорганів і поширення теорій змови". В інтерв'ю DW він зазначив, що уряд США дійсно потребує модернізації, але "єдине, про що поки що говорив Маск, - це скорочення витрат і покарання незгодних".

SpaceX і конфлікт інтересів

Маск уже керує шістьма своїми компаніями, насамперед Tesla, SpaceX і соціальною платформою X. Його нова посада створює велику кількість конфліктів інтересів, особливо якщо врахувати, що кілька його компаній отримують державні субсидії або контракти з державними установами, що робить їх підрядниками уряду. Крім того, ці компанії розробляють і застосовують новітні технології, які частково розсувають межі чинних норм і регуляцій.

Читайте також: У США закрили дві кримінальні справи проти Трампа

"Я не можу пригадати іншої ситуації, коли б людина з такими очевидними конфліктами інтересів мала давати поради зі скорочення держбюджету та персоналу, що безпосередньо впливають на її власний бізнес, - каже Мойніген. - Це якась карикатура на тему корупції".

Компанія Маска SpaceX має чимало угод з державою Фото: SpaceX/AP/dpa/picture alliance

За останні роки SpaceX отримала від NASA і Пентагону мільярди доларів на запуск супутників, обслуговування Міжнародної космічної станції та використання мережі Starlink. За останнє десятиліття суми виплат за цими контрактами становили понад 15 мільярдів доларів, як повідомляє The New York Times. Тільки за минулий рік компанії Маска уклали 100 різних угод із 17 федеральними агентствами на загальну суму три мільярди доларів.

Як Трамп може допомогти Tesla

У Маска вже є історія конфліктів із федеральними агентствами та регуляторами. Розслідування, проведене Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), у 2018 році завершилося звинуваченнями підприємця в шахрайстві з цінними паперами, внаслідок чого Маск залишив посаду голови компанії Tesla.

Читайте також: Краще лояльний, ніж досвідчений: майбутня адміністрація Трампа (фото)

Цей автовиробник, що належить Маску, отримує великі податкові пільги і стимули від низки американських штатів. На федеральному рівні компанія має невеликий контракт на постачання автомобілів. Тепер Маск може переконати Трампа зберегти податкові пільги для електромобілів, що підтримає продажі, або підвищити мита на продукцію конкурентів, які виробляють машини за кордоном. Він також може вплинути на тих регуляторів, які прагнуть посилити контроль за системою автономного водіння в машинах Tesla, або на тих, хто встановлює норми викидів для автомобілів.

Інші компанії Маска, такі як xAI, The Boring Co, Neuralink і X, не мають урядових контрактів, але й вони можуть отримувати вигоду від близькості їхнього власника до Трампа. Вона може сприяти вільнішому розвитку штучного інтелекту, допомагати пом'якшувати різні нормативні акти або допомогти заборонити діяльність неугодних конкурентів, наприклад TikTok.

Дружба Трампа і Маска може швидко закінчитися?

Трамп - не перший президент, який прагне скоротити держвидатки або залучити експертів з ефективного управління. Безпрецедентним є те, що він робить це, спираючись на особисті зв'язки, а також можливості для отримання особистої вигоди, що відкриваються перед ним.

Дональд Трам та Ілон Маск - обоє яскраві особистості Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Трамп обережний у формулюваннях, заявляючи, що Маск не стане офіційною частиною виконавчої гілки влади і буде "давати поради та рекомендації поза кабінетом, співпрацюючи з Білим домом і Управлінням з питань бюджету". Це важливе застереження, оскільки федеральний закон забороняє брати участь у державних справах, у яких у людини може бути власний фінансовий інтерес.

Крім того, найбільш непередбачувана частина всього цього проєкту - це сам Трамп. У нього є довгий список початкових фаворитів, від яких він потім раптово відвертався. Колись можливість звільнити найбагатшу людину у світі може виявитися для его Трампа занадто спокусливою. Ці дві яскраві особистості люблять перебувати в центрі уваги, але Трамп "не терпить, коли його затьмарюють", нагадує політолог Мойніген.