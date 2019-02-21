MARUV поставили ультиматум для участі в "Євробаченні": не гастролювати в РФ

Співачка MARUV (Ганна Корсун), яка перемогла в українському національному відборі на пісенному конкурсі "Євробачення-2019", отримала на ознайомлення контракт із "Суспільним мовленням", який забороняє їй гастролювати у Росії. Про це у неділю, 24 лютого, повідомила PR-директорка "UA: Суспільне мовлення" Вікторія Сидоренко.

"У контракті від "Суспільного" є вимога із забороною гастролювати у РФ. Цей контракт співачка отримала на ознайомлення", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. За її словами, MARUV має добу на ознайомлення з усіма умовами контракту і своє рішення щодо них.

"Суспільне" опісля також має право на рішення щодо контракту. Кінцеве рішення щодо того, хто представлятиме Україну, ухвалюватиме саме "Суспільне", - додала Сидоренко. Співачка поки не повідомила про своє рішення.

У MARUV вже заплановані гастролі в Росії. Зокрема, 6 квітня має відбутися її сольний концерт в Москві, а 12 - в Санкт-Петербурзі, йдеться в її Instagram.

Раніше віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що представником України на пісенному конкурсі "не може бути артист, який гастролює в країні-агресорі, планує робити це і надалі, і не бачить в цьому нічого непристойного ".