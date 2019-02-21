 MARUV поставили ультиматум для участі в ″Євробаченні″: не гастролювати в РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

MARUV поставили ультиматум для участі в "Євробаченні": не гастролювати в РФ

Співачці MARUV, яка пройшла відбір для участі від України на конкурсі "Євробачення-2019", поставили умову - скасувати гастролі в Росії.

MARUV перемогла на національному відборі для участі в Євробаченні-2019

MARUV перемогла на національному відборі для участі в "Євробаченні-2019"

Співачка MARUV (Ганна Корсун), яка перемогла в українському національному відборі на пісенному конкурсі "Євробачення-2019", отримала на ознайомлення контракт із "Суспільним мовленням", який забороняє їй гастролювати у Росії. Про це у неділю, 24 лютого, повідомила PR-директорка "UA: Суспільне мовлення" Вікторія Сидоренко.

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На європейському пісенному конкурсі в Тель-Авіві співачка MARUV виконає пісню "Siren Song". (23.02.2019)

Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує організаторів гастролей артистів-громадян Росії перевіряти в СБУ наявність підстав не допускати проведення концертів і лише після цього підписувати відповідні контракти. (05.10.2017)

"У контракті від "Суспільного" є вимога із забороною гастролювати у РФ. Цей контракт співачка отримала на ознайомлення", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. За її словами, MARUV має добу на ознайомлення з усіма умовами контракту і своє рішення щодо них.

"Суспільне" опісля також має право на рішення щодо контракту. Кінцеве рішення щодо того, хто представлятиме Україну, ухвалюватиме саме "Суспільне", - додала Сидоренко. Співачка поки не повідомила про своє рішення.

У MARUV вже заплановані гастролі в Росії. Зокрема, 6 квітня має відбутися її сольний концерт в Москві, а 12 - в Санкт-Петербурзі, йдеться в її Instagram.

Раніше віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що представником України на пісенному конкурсі "не може бути артист, який гастролює в країні-агресорі, планує робити це і надалі, і не бачить в цьому нічого непристойного ".

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