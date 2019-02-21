Maruv не представлятиме Україну на "Євробаченні-2019"

Переможниця українського національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2019" співачка Maruv (Ганна Корсун) не братиме у ньому участі. Співачка та Національна суспільна телерадіокомпанія України (НТСУ) не дійшли згоди щодо її участі конкурсі.

НСТУ зазначила, що після підписання договору виконавець, який представлятиме Україну на конкурсі, стає культурним амбасадором та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі. "Після проведених перемовин НСТУ та співачка MARUV не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі", - повідомила НСТУ у понеділок, 25 лютого.

Сама ж співачка заявила, що причиною рішення не їхати на "Євробачення" були "кабальні" умови договору з НСТУ. "Я не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я - музикант, а не бита на політичній арені", - написала вона у своєму Instagram.

Раніше MARUV повідомила, що НСТУ у контракті висунула їй дуже жорсткі умови. Зокрема, за її словами, їй хотіли заборонити будь-яку імпровізацію на сцені, спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ, вимагали негайної передачі авторських прав на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music. Також в контракті було прописано, що співачка має виконувати усі вимоги НСТУ. Штраф за кожне порушення становить два мільйони гривень.

"Теоретично, мене можуть змусити танцювати на Дні народження у якогось віце-прем'єра, і в разі відмови, мене дискваліфікують і зобов'яжуть знову виплатити штраф у два мільйони гривень", - написала співачка у своєму Instagram. Щодо запланованих концертів у Росії, Maruv зазначила, що погодилась їх скасувати.

Як повідомив кореспондент UA:Українське радіо Володимир Фомічов, компанія почне обирати нового учасника для конкурсу у вівторок, 26 лютого.