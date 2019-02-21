 MARUV заявляє, що її змушують відмовитися від участі в ″Євробаченні″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

MARUV заявляє, що її змушують відмовитися від участі в "Євробаченні"

Співачка MARUV, яка виграла відбір для участі від України в "Євробаченні-2019", скаржиться на тиск з боку НСТУ і примус до відмови від участі у конкурсі.

MARUV перемогла у національному відборі для участі в Євробаченні-2019

MARUV перемогла у національному відборі для участі в "Євробаченні-2019"

Співачка MARUV (Ганна Корсун), яка здобула перемогу на національному відборі на "Євробачення-2019", скаржиться на тиск  Національної суспільної телекомпанії України (НСТУ). На думку співачки, яку вона висловила у понеділок, 25 лютого, на своїй сторінці у соцмережі Facebook, НСТУ хоче змусити її відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі у Тель-Авіві.

"Я відчуваю тиск! І бачу явні спроби змусити мене відмовитися представляти свою країну на міжнародному конкурсі "Євробачення-2019"", - заявила MARUV.

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Співачці MARUV, яка пройшла відбір для участі від України на конкурсі "Євробачення-2019", поставили умову - скасувати гастролі в Росії. (24.02.2019)

На "Євробаченні-2019" в Ізраїлі німецькі співачки виконають пісню "Sister". ФРН бере участь у пісенному конкурсі з моменту його заснування. (23.02.2019)

На європейському пісенному конкурсі в Тель-Авіві співачка MARUV виконає пісню "Siren Song". (23.02.2019)

Співачка наголосила, що готова відмовитися від усіх запланованих виступів у Росії і взяти на себе витрати з участі у "Євробаченні". "Я готова відмовитися від виступів у Росії. У прямому ефірі відповіла на всі запитання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного закону України. А також готова взяти на себе всі витрати щодо участі в міжнародному конкурсі", - заявила MARUV.

Співачка поскаржилась на "абсурдні" вимоги, зазначені у запропонованому контракті із НСТУ. Так, за словами MARUV, мовник забороняє їй будь-яку імпровізацію на сцені, у разі порушення пригрозивши штрафом у два мільйони гривень. Також їй заборонено неузгоджене з НСТУ спілкування з журналістами.

MARUV підкреслює, що за контрактом не отримує жодної підтримки з боку "Суспільного мовлення". "Від НСТУ я нічого не отримую: ані копійки фінансової підтримки, ані допомоги в організації поїздки, ані, тим більше, міжнародної промопідтримки. Навіть візою мушу займатися сама", - зазначила співачка.

Нагадаємо, що 23 лютого, MARUV стала переможницею відбіркового конкурсу, який транслювався у прямому ефірі телеканалу UA:Перший. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів: судді віддали їй п'ять балів, а глядачі - шість. Участь у фіналі відбору також брали групи Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA і YUKO.

Українські виконавці двічі ставали переможцями "Євробачення". У 2004 році перше місце на конкурсі посіла Руслана з композицією "Wild Dances", а у 2016 перемогу здобула Джамала з піснею "1944". 

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    Нове віяння на "Євробаченні"

    Після Києва, де в 2017 році ведучими були троє чоловіків, за що організатори конкурсу зазнали критики, цього року фінал "Євробачення" в Лісабоні вестимуть тільки жінки. Вплив #MeToo відчувається і в іншому. Наприклад, у виступі явної фаворитки букмекерів та експертів "Євробачення" ...

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    Фіналісти "Євробачення-2018"

    У ключі #MeToo

    Зовнішність Нетти б'є по звичному образу учасниць "Євробачення". 25-річній Нетті Барзілай, яка виступає за Ізраїль з піснею "Toy", пророкують перше місце. "Я тобі не іграшка", - категорично заявляє вона. Феміністський електро-поп з елементами репу і лупа (низки записаних і відтворюваних тут же, на сцені, коротких звуків) після розміщення в інтернеті блискавично набрав більше мільйона переглядів.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Норвезьке дежавю

    У тих, хто стежить за конкурсом, буде дежавю. Скрипка, нехитрий поп і гарний настрій ... Олександр Рибак, білорус за походженням, знову виступає за Норвегію. Fairytale принесла йому перемогу дев'ять років тому в Москві. У Лісабоні він продемонструє, наскільки добре вміє писати пісні, і дасть майстер-клас для інших. Композиція That's How You Write A Song фігурує в списку фаворитів.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Ефектне шоу

    Український учасник Melovin також виборов місце у фіналі. Це сценічний псевдонім 20-річного уродженця Одеси Костянтина Бочарова. Його шанси на "Євробаченні-2018" експерти оцінюють неоднозначно. Мелодія красива, але є дефіцити у вокалі. Cценічне шоу, однак, точно справить враження. Свій виступ Melovin закінчує за роялем, що стоїть на охопленому полум'ям помості. Важливо не забути про вогнегасник.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Найвищі ноти в Лісабоні

    Найвищі ноти на "Євробаченні-2018" прозвучать за Естонію. Еліна Нечаєва - професійна оперна співачка і працює в оперному театрі Таллінна. Композиція La Forza італійською мовою - опера в поп-аранжуванні. Текст містить цитати з декількох оперних творів. Пісні пророкують один із перших рядків.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Французький електро-поп про біженців

    За традицією, і в нинішньому конкурсі беруть участь кілька дуетів. Французи Madame Monsieur - пара не тільки на сцені, а й у житті. У своїй мінімалістичній композиції Mercy вони співають про дівчинку, яка народилася в човні біженців посеред Середземного моря. На рішення відправити дует в Лісабон вплинуло голосування публіки в національному відборі. Тепер букмекери пророкують їм місце в топ-5.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Співаючий Ді Капріо з Чехії

    Міколашу Йозефу пророкують кращий результат для Чехії на "Євробаченні". На репетиції співак пошкодив спину, але виступ відбудеться. Міколаш - хороший актор. Лондонська академія драматичного мистецтва відзначила його майстерність золотою медаллю. Він працював моделлю для Prada, Replay і Diesel. Але перш за все він - музикант. Виступи на вулицях міст Європи допомогли йому набути впевненості у собі.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Болгарська містика

    Конкуренцію Чехії у фіналі складе Болгарія. У рейтингу букмекерів вони вже кілька тижнів поспіль йдуть нарівні. Похмура, містична композиція Bones, за прогнозами, претендує на місце в топ-5. Це не випадково: з нею працює та сама команда, яка допомогла посісти друге місце Крістіану Костову в Києві. Квінтет Equinox заснований спеціально для "Євробачення".

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Пісня на щастя

    My Lucky Day від Молдови додасть у фіналі літньої легкості. Виступ тріо DoReDos примітний тим, що музику для нього написав Філіп Кіркоров. Відео знімали у Греції. Тріо бере участь в "Євробаченні" з третьої спроби. У 2017 році вони перемогли на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі, там на них і звернув увагу Кіркоров.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Вогонь з Кіпру

    Граничний рівень пожежної небезпеки: Елені Фурейра виступає за Кіпр з піснею Fuego. Вона втекла разом з батьками з Албанії і спочатку приховувала своє походження. У Греції вона - зірка. Але в бажанні поїхати на "Євробачення" нова батьківщина кілька разів їй відмовляла. Зате Кіпр вхопився за шанс. Над піснею працював продюсер, який створив хіти для Дженніфер Лопес. Елені пророкують місце в топ-10.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Поп-королева з Фінляндії

    Цифра 2 для Саар Аалто має особливе значення. Вона займала друге місце в проектах "Голос Фінляндії" і "Х-Фактор". На "Євробачення" її відправили після двох невдалих спроб. За пісню "Monsters" проголосували фінські глядачі. У Фінляндії Саар знають. Вона співає в мюзиклах, виступає в телешоу, дає концерти зі своєю групою.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Шанси Німеччини

    Як глядачі оцінять виступ німецького виконавця Міхаеля Шульте (Michael Schulte), теж поки не зовсім зрозуміло. У попередні роки Німеччина посідала на "Євробаченні" місця в кінці списку. У фіналі конкурсу в Лісабоні Шульте виконає баладу про смерть батька. Деяким глядачам національного відбору його пісня для "Євробачення" нагадала пісню Someone Like You Адель.


DW.COM

Фіналісти "Євробачення-2018"

Українець Melovin потрапив до фіналу "Євробачення-2018", який має відбутися цієї суботи, 12 травня, у Лісабоні. А от росіянка Юлія Самойлова залишилася за бортом конкурсу. Хто ще співатиме у фіналі? (11.05.2018)  

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