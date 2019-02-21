MARUV заявляє, що її змушують відмовитися від участі в "Євробаченні"

Співачка MARUV (Ганна Корсун), яка здобула перемогу на національному відборі на "Євробачення-2019", скаржиться на тиск Національної суспільної телекомпанії України (НСТУ). На думку співачки, яку вона висловила у понеділок, 25 лютого, на своїй сторінці у соцмережі Facebook, НСТУ хоче змусити її відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі у Тель-Авіві.

"Я відчуваю тиск! І бачу явні спроби змусити мене відмовитися представляти свою країну на міжнародному конкурсі "Євробачення-2019"", - заявила MARUV.

Співачка наголосила, що готова відмовитися від усіх запланованих виступів у Росії і взяти на себе витрати з участі у "Євробаченні". "Я готова відмовитися від виступів у Росії. У прямому ефірі відповіла на всі запитання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного закону України. А також готова взяти на себе всі витрати щодо участі в міжнародному конкурсі", - заявила MARUV.

Співачка поскаржилась на "абсурдні" вимоги, зазначені у запропонованому контракті із НСТУ. Так, за словами MARUV, мовник забороняє їй будь-яку імпровізацію на сцені, у разі порушення пригрозивши штрафом у два мільйони гривень. Також їй заборонено неузгоджене з НСТУ спілкування з журналістами.

MARUV підкреслює, що за контрактом не отримує жодної підтримки з боку "Суспільного мовлення". "Від НСТУ я нічого не отримую: ані копійки фінансової підтримки, ані допомоги в організації поїздки, ані, тим більше, міжнародної промопідтримки. Навіть візою мушу займатися сама", - зазначила співачка.

Нагадаємо, що 23 лютого, MARUV стала переможницею відбіркового конкурсу, який транслювався у прямому ефірі телеканалу UA:Перший. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів: судді віддали їй п'ять балів, а глядачі - шість. Участь у фіналі відбору також брали групи Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA і YUKO.

Українські виконавці двічі ставали переможцями "Євробачення". У 2004 році перше місце на конкурсі посіла Руслана з композицією "Wild Dances", а у 2016 перемогу здобула Джамала з піснею "1944".