 Maruv відзначили на MTV Europe Music Awards як найкращу співачку з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

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Новини

Maruv відзначили на MTV Europe Music Awards як найкращу співачку з РФ

Виконавицю Maruv, яка мала представляти Україну на "Євробаченні-2019", відзначили на MTV Europe Music Awards як найкращу співачку з Росії.

Співачка Maruv

Співачка Maruv (фото з архіву)

Українську виконавицю Maruv у неділю, 3 листопада, відзначили на врученні музичних нагород MTV Europe Music Awards в іспанській Севільї як найкращу співачку з Росії.

DW.COM

Після відмови трьох фіналістів нацвідбору представляти Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві НСТУ вирішила, що країна цьогоріч взагалі не братиме участь в "Євробаченні". (27.02.2019)

Переможниця відбору на "Євробачння-2019" від України співачка Maruv та Національна суспільна телерадіокомпанія України не змогли домовитися щодо її участі в конкурсі. (25.02.2019)

Нагадаємо, що співачка мала представляти Україну на "Євробаченні-2019", проте не потрапила на пісенний конкурс через суперечку з Національною суспільною телекомпанією України щодо гастролів виконавиці на території РФ. Урешті-решт Україна відмовилася від участі в конкурсі.

У категорії "Найкраще відео" MTV Europe Music Award отримала співачка Тейлор Свіфт за кліп "ME!". Її також назвали найкращою виконавицею із США. Найкращою піснею визнали композицію співачки Біллі Айліш "Bad guy". 

Найкращою німецькою виконавицею визнали реп-співачку Juju. Її суперниками в цій категорії були гурти Rammstein та AnnenMayKantereit.

У 2019 році вперше в історії MTV Europe Music Awards вручили також нагороду "рок-іконі" - нею став вокаліст гурту Oasis Ліам Галлахер.

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