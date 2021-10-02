"Марш за Київ": кияни протестували проти хаотичної забудови міста

У центрі Києва в суботу, 2 жовтня, активісти провели акцію "Марш за Київ", аби привернути увагу до проблем міста. Станом на 14:20 (за київським часом) на площі Конституції біля Верховної Ради зібралося кілька тисяч осіб, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Учасники акції сформували 18 колон, передає "Укрінформ".

Протестувальники тримали в руках плакати з написами: "Вимагаємо місто для життя", "Не руйнуй - реставруй", "Архітектура модернізму - наша спадщина", "Збережи природні береги Дніпра", "Кличко, зупини вирубку дерев", "Вимагаємо чисте повітря і воду", "Наука і освіта - корінні кияни", "Досить знущатися над моїм містом".

Для проведення "Маршу за Київ" об'єдналися 46 міських неполітичних ініціатив, ідеться на Facebook-сторінці акції.

Учасники провели мітинг біля будівлі Верховної Ради, рушили до Офісу президента, а далі - до будівлі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Читайте також: ДІАМ замість ДАБІ. Чи зникне незаконна забудова в Україні?

Організатори й учасники акції висунули п'ять головних вимог до влади: зупинити хаотичну забудову Києва; розробити новий генеральний план міста; провести реформу транспорту і мобільності; повернути самоврядування і районні ради у зменшених районах; забезпечити чисте повітря і воду.

"Ми вимагаємо міста, де головним є інтереси суспільства, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва в бетонне гетто; столітні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять; кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися", - ідеться в заяві організаторів.

Читайте також: Будівництво житла й шахрайство - чому афера "Еліта-центр" нічому не навчила українців