"Марш за Київ": кияни протестували проти хаотичної забудови міста
Учасники 46 міських ініціатив вимагали покращення умов життя в Києві. На акції вимагали припинити хаотичну забудову, розробити новий генплан міста, подбати про чисте повітря й воду, провести транспортну реформу.
Панорама Києва
У центрі Києва в суботу, 2 жовтня, активісти провели акцію "Марш за Київ", аби привернути увагу до проблем міста. Станом на 14:20 (за київським часом) на площі Конституції біля Верховної Ради зібралося кілька тисяч осіб, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Учасники акції сформували 18 колон, передає "Укрінформ".
Протестувальники тримали в руках плакати з написами: "Вимагаємо місто для життя", "Не руйнуй - реставруй", "Архітектура модернізму - наша спадщина", "Збережи природні береги Дніпра", "Кличко, зупини вирубку дерев", "Вимагаємо чисте повітря і воду", "Наука і освіта - корінні кияни", "Досить знущатися над моїм містом".
Для проведення "Маршу за Київ" об'єдналися 46 міських неполітичних ініціатив, ідеться на Facebook-сторінці акції.
Учасники провели мітинг біля будівлі Верховної Ради, рушили до Офісу президента, а далі - до будівлі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Організатори й учасники акції висунули п'ять головних вимог до влади: зупинити хаотичну забудову Києва; розробити новий генеральний план міста; провести реформу транспорту і мобільності; повернути самоврядування і районні ради у зменшених районах; забезпечити чисте повітря і воду.
"Ми вимагаємо міста, де головним є інтереси суспільства, а не інвесторів, які заробляють на перетворенні Києва в бетонне гетто; столітні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять; кожен може безпечно, гідно і безперешкодно пересуватися", - ідеться в заяві організаторів.
У Києві, відповідно до Реєстру пам'яток та історії та культури,що склали волонтери, у занедбаному стані перебуває більше двохсот історичних будинків. Попри те, що вони є пам’ятками архітектури, нові власники навмисно доводять їх до руйнувань, аби заволодіти дорогою землею під цими будинками. За останні двадцять років Київ безповоротно втратив сто пам'яток архітектури.
Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
"Спонтанна" пожежа
Цю будівлю на Хрещатику було побудовано у 1874 році як готель"Кане". Після Другої світової війни у будинку відкрили Центральний гастроном , який проіснував до 2004 року. Потім землю купило ТОВ "АБ Інвестиції та розвиток" для зведення 10-поверхового торговельного комплексу. Від власника вимагали зберегти фасад. Але тепер внаслідок пожежі будівля вигоріла.
Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
Куди не кинься - занедбано
Особняк з XIX століття на Великій Житомирській, 28, де мешкав вчений-мікробіолог Данило Заболотний. Зараз і він у занедбаному стані.
Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
"Будинок зі зміями"
"Будинок зі зміями" на Великій Житомирській, 32, архітектора Ледоховського. Один із найкрасивіших будинків у Києві, він був збудований на початку 20-го століття. Зараз пам'ятка перебуває в приватних руках і... аварійному стані. Активісти вважають, що власник навмисне домагається руйнування будинку, тому подали до суду, аби скасувати право власності. Перше засідання заплановане на серпень.
Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
Сквот як порятунок
Будинок на Грушевського, 4б, є прикладом первинної забудови вулиці. На початку 2000-х років фірма "Грааль" виграла конкурс на реконструкцію Європейської площі і почала скуповувати квартири у прилеглих будинках. Згодом фірма отримала дозвіл на знесення цієї будівлі. Та між тим у ньому заснували сквот. Тут працює кілька молодіжних організацій. Вони не збираються віддавати її під знесення.
Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
"Київський ренесанс"
Будинок купця Новікова на Подолі - еклектична споруда в стилі "київського ренесансу", споруджена у 1893 році. Перебуває у власності АТЗТ "Консул". Власника зобов'язали провести реконструкцію, але він збанкрутів. Будинок стоїть у занедбаному стані. Київська міська прокуратура минулого року звернулася до Господарського суду міста з позовом щодо повернення будинку у власність територіальної громади.
Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
Садиба на продаж
Ця садиба на Волоській, 5/14, пов’язана з історією Києво-Братського монастиря. Належала представнику відомої родини підприємців, домовласників Дегтярьових. Зараз будинок руйнується. Ним володіє ТОВ ВКП "Поділ-бізнес". Воно зареєстроване саме в цьому закинутому будинку, тож знайти його представників не можуть навіть правоохоронці, хоча на фасаді висить банер "Продається" з номером телефону.