Марш єдності в Білорусі: правозахисники повідомляють про численні затримання

Правозахисний центр "Весна" повідомив про близько 100 затримань під час акції протесту в Мінську, що відбувається у столиці Білорусі в неділю, 6 вересня. Список із іменами затриманих постійно оновлюється на сайті правозахисної організації.

Раніше цього ж дня речниця МВС Білорусі повідомляла агенції новин "Інтерфакс", що на несанкціонованих акціях в Мінську було затримано близько десяти осіб. Поки що оновленої інформації про кількість затриманих від правоохоронних органів не надходило.

Багатотисячна колона протестувальників пройшла вулицями міста і зупинилася поблизу резиденції білоруського президента у Мінську. Згодом частина протестувальників розійшлися, але попри дощ близько ста тисяч демонстрантів залишилися біля президентської резиденції, повідомляє "Інтерфакс".

Підходи до резиденції перекриті силовиками, там виставлені комплекси "Рубіж". Саму резиденцію охороняє бронетехніка - близько 10 БТР, на даху помічено людей у чорному камуфляжі, імовірно снайперів. Поблизу також виставлено оточення з людей у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків.

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Багато центральних вулиць столиці Білорусі ще зранку було перекрито силовиками.

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Акції протесту у неділю відбуваються не лише в Мінську, а й у різних регіонах країни. Затримані також є в Гродно, цю інформацію підтвердив офіційний представник УВС Гродненського облвиконкому. За інформацією tut.by, там сталося кілька "брутальних сутичок протестувальників з ОМОНом".

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