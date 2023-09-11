Марокко прийняло поміч після землетрусу лише від 4-х країн

Влада Марокко прийняла допомогу лише від чотирьох країн - Іспанії, Катару, Великобританії та ОАЕ. За останніми даними, у північноафриканському королівстві від землетрусу загинуло понад 2100 людей.

Після потужного землетрусу влада Марокко повідомила про готовність прийняти допомогу лише від чотирьох країн - Іспанії, Катару, Великобританії та Об'єднаних Арабських Еміратів, заявили в міністерстві внутрішніх справ країни в ніч на понеділок, 11 вересня.

Рабат визнав, що до нього з пропозиціями допомоги зверталися і інші столиці, втім зазначив, що "відсутність координації може бути контрпродуктивною". Водночас влада країни не виключила, що пропозиції решти країн можуть бути прийняті в майбутньому, "якщо потреби зростатимуть", пише AFP.

Раніше допомогу постраждалій від землетрусу країні запропонували багато держав, включаючи США, Францію, Німеччину, а також увесь Європейський Союз. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон підкреслив: "ми повністю в їхньому розпорядженні" і необхідну допомога буде надано Марокко "щойно вони попросять", зауважує dpa.

Напередодні понад 50 рятувальників німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW), а також двох інших рятувальних організацій - I.S.A.R. Germany та Bundesverband Rettungshunde - не змогли відбути до Марокко через відсутність запиту від цієї країни.

Триденна жалоба

За останніми даними, від землетрусу в Марокко загинули не менше 2122 людей, ще щонайменше 2421 - отримали поранення. Напередодні у зв'язку з трагедією королівський двір Марокко оголосив у країні триденну жалобу.

Землетрус магнітудою 6,8 стався в ніч проти 9 вересня. Епіцентр було розташовано в гірському регіоні Марракеш - Сафі, за 70 кілометрів на південний захід від Марракеша, зазначив Національний геофізичний інститут Марокко. За даними Геологічної служби США, центр поштовхів було розташовано на глибині 18,5 кілометра. Це найсильніший землетрус у Марокко за понад 60 років, зазначає dpa.