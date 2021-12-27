Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Марлен Дітріх (1901-1992) - німецька й американська акторка й співачка.
"Якби я могла прожити життя ще раз, то повторила б ті самі помилки. Але дещо раніше, аби довше насолоджуватися їхніми наслідками."
"Чоловік рідко перебуває в такому ж гарному настрої, як тоді, коли розповідає про самого себе."
"Коли дві жінки сидять поруч, тоді дме протяг."
"Курити я почала під час війни. Це допомагає мені залишатись здоровою."
"Гарний комплімент схожий на сендвіч: щось особливе між двома повсякденностями."
"Чоловік з більшою радістю бачить вдома незастелене ліжко та щасливу дружину, ніж охайно прибране ліжко й невдоволену дружину... Застеляй ліжко й будь щасливою!"
"Мудріше, боятися життя, а не смерті."
"Простягни чоловікові мізинець, він запропонує тобі руку."
"Майже кожна жінка хотіла б зберігати вірність. Складність полягає лише в тому, щоб знайти чоловіка, котрому можна було б бути вірною."
"Друзі, котрим можна подзвонити о четвертій ранку, - лише вони є справжніми."
120 років тому в Берліні народилась кінодіва Марлен Дітріх. Вона мала тисячі платтів, десятки коханців, її ім'ям названо один з астероїдів.
© 2021 Deutsche Welle |
Захист даних |
Legal notice |
Contact
| Мобільна версія