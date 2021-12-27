 Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років | Усі медіаформати | DW | 27.12.2021

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Усі фотогалереї

Марлен Дітріх: фотографії та цитати різних років

Марлен Дітріх (1901-1992) - німецька й американська акторка й співачка.

  • Марлен Дітріх

    "Якби я могла прожити життя ще раз, то повторила б ті самі помилки. Але дещо раніше, аби довше насолоджуватися їхніми наслідками."

  • Марлен Дітріх

    "Чоловік рідко перебуває в такому ж гарному настрої, як тоді, коли розповідає про самого себе."

  • Марлен Дитрих

    "Коли дві жінки сидять поруч, тоді дме протяг."

  • Марлен Дітріх

    "Курити я почала під час війни. Це допомагає мені залишатись здоровою."

  • Марлен Дітріх

    "Гарний комплімент схожий на сендвіч: щось особливе між двома повсякденностями."

  • Марлен Дітріх

    "Чоловік з більшою радістю бачить вдома незастелене ліжко та щасливу дружину, ніж охайно прибране ліжко й невдоволену дружину... Застеляй ліжко й будь щасливою!"

  • Марлен Дітріх

    "Мудріше, боятися життя, а не смерті."

  • Марлен Дітріх

    "Простягни чоловікові мізинець, він запропонує тобі руку."

  • Марлен Дітріх

    "Майже кожна жінка хотіла б зберігати вірність. Складність полягає лише в тому, щоб знайти чоловіка, котрому можна було б бути вірною."

  • Марлен Дітріх

    "Друзі, котрим можна подзвонити о четвертій ранку, - лише вони є справжніми."


  • Марлен Дітріх

    "Якби я могла прожити життя ще раз, то повторила б ті самі помилки. Але дещо раніше, аби довше насолоджуватися їхніми наслідками."

  • Марлен Дітріх

    "Чоловік рідко перебуває в такому ж гарному настрої, як тоді, коли розповідає про самого себе."

  • Марлен Дитрих

    "Коли дві жінки сидять поруч, тоді дме протяг."

  • Марлен Дітріх

    "Курити я почала під час війни. Це допомагає мені залишатись здоровою."

  • Марлен Дітріх

    "Гарний комплімент схожий на сендвіч: щось особливе між двома повсякденностями."

  • Марлен Дітріх

    "Чоловік з більшою радістю бачить вдома незастелене ліжко та щасливу дружину, ніж охайно прибране ліжко й невдоволену дружину... Застеляй ліжко й будь щасливою!"

  • Марлен Дітріх

    "Мудріше, боятися життя, а не смерті."

  • Марлен Дітріх

    "Простягни чоловікові мізинець, він запропонує тобі руку."

  • Марлен Дітріх

    "Майже кожна жінка хотіла б зберігати вірність. Складність полягає лише в тому, щоб знайти чоловіка, котрому можна було б бути вірною."

  • Марлен Дітріх

    "Друзі, котрим можна подзвонити о четвертій ранку, - лише вони є справжніми."


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1-D361-B1946 (97280) Marlene Dietrich in 'Martin Roumagnac' Dietrich, Marlene Filmschauspielerin und Sängerin, Berlin 27.12.1901 - Paris 6.5.1992. - Rollenbild in 'Martin Roumagnac'. - Porträtfoto, 1946. E: Marlene Dietrich in 'Martin Roumagnac' Dietrich, Marlene screen actress and singer, Berlin 27.12.1901 - Paris 6.5.1992. - In: 'Martin Roumagnac'. - Portrait photo, 1946.

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