Маріупольців вивозять до Росії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні за другу половину суботи, 26 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

DW стежить за подіями неділі, 27 березня, з 00.00 (оновлюється, час київський).

++02:27++

З початку російського вторгнення в Україні загинули вже 12 журналістів, повідомила на своїй сторінці у Facebook генпрокурорка Ірина Венедиктова. Ще 10 представників ЗМІ, за її словами, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, російськими силами скоєно злочини щонайменше відносно 56 представників ЗМІ. "15 із них - громадяни інших держав. Постраждали 4 громадян Британії, 2 громадян Чехії, 2 - Данії, 2 - ОАЕ, 1 - Швейцарії, 2 - громадян США, один з яких загинув, також загинув громадянин Ірландії та громадянка РФ", - йдеться у повідомленні.

++01:41++

У Львові поліція затримала двох осіб, яких підозрюють у шпигуванні в інтересах ворога. "Патрульні, прямуючи на місце потрапляння ракет виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери", - йдеться у повідомленні на сторінці Патрульної поліції Львівської області у мережі Facebook. Ще одна особа, як зазначається, була затримана за кермом "підозрілого атомобіля". "Під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами", - повідомляє поліція. Затриманих було передано Службі безпеки України, йдеться у повідомленні.

++01:27++

США "не заперечують" проти постачання Польщею винищувачів Україні, повідомив письмово інформагентству AFP міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У суботу Кулеба зустрівся із президентом США Джо Байденом у Польщі. На зустрічі були присутні міністри закордонних справ та оборони України та США. Як заявив Кулеба, необхідно "встановити баланс" у повітряному просторі, щоб запобігти подальшим повітряним атакам Росії. Це питання має бути вирішене "якнайшвидше", наголосив він.

++01:01++

Потяг з евакуйованими жителями українського Маріуполя прибув у ніч на неділю до Самарської області Росії, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу уряду області. "До Самарської області прибуло ще 322 вимушені переселенці, у тому числі 74 дитини", - йдеться в повідомленні. Вивезених до Росії українців буде розміщено у санаторіях.

Своєю чергою Маріупольська міська рада у своєму Telegram-каналі у суботу вечері, 25 березня повідомила, що російські військові насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1 у невідомому напрямку. "За словами очевидців, бойовики насильно вивезли у невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, що ховалися від обстрілу ворога у підвалах медичного закладу", - сказано у повідомленні. Відомо, що на території лікарні знаходилося приблизно 700 людей, але скільки маріупольців було вивезено, достеменно невідомо.

Триває тим часом і евакуація маріупольців в інші регіони України. Як повідомила віцепрем'єрка - міністрерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, з Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ на особистому транспорті дісталися у суботу дісталася 331 особа.