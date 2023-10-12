Цікавила критична інфраструктура: На Сумщині викрили ДРГ

Група російських диверсантів з восьми людей намагалася перетнути кордон з Україною в Сумщині та мала на меті рухатися до об'єкту критичної інфраструктури, повідомив Сергій Наєв.

В ніч на четвер, 12 жовтня, бійці територіальної оборони Сумщини викрили російську диверсійну розвідувальну групу (ДРГ), яка складалася з восьми людей, повідомив зранку командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

"По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами. Зазнавши бойових втрат, диверсійна група відійшла. Втрати серед українських військовослужбовців відсутні", - розповів Наєв у відеозверненні.

Буданов: На Україну чекає битва за електрику

Між тим, в інтерв'ю "Українській правді" очільник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що цього року Україну знову очікує "битва за електроенергію" через атаки РФ по енергооб'єктам.

За його словами, Росія має достатньо сил і засобів, адже останнім часом ракетних ударів вона завдавала обмежено. "Певний запас ворог відновив. Цей запас не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам", - сказав Буданов. Він додав, що запобігти цьому може лише наявність достатньої кількості систем протиповітряної оборони.

"Все, чим вони (російські війська. - Ред.) б'ють, так чи інакше літає. Тож нам потрібно набагато більше ППО, ніж зараз є", - наголосив керівник ГУР МО.

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"Можливі блекаути і в Москві"

Водночас він не виключив, що цієї зими "блекаути" можуть спіткати і Москву, втім вони будуть "тимчасовими". "Це цілком логічне явище, коли робиш якісь негарні кроки, рано чи пізно воно повернеться до тебе", - зауважив Буданов.

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