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Маляр: ЗСУ просуваються на двох напрямках на півдні

Дар'я Нинько
1 год. тому

ЗСУ поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках на півдні України. На всіх напрямках у цій частині країни тривають бої, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Українські військові у Донецькій області, 15 липня 2023 року
Українські військові у Донецькій області, 15 липня 2023 рокуФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

На всіх напрямках наступу на півдні України тривають бої, Збройні сили України (ЗСУ) поступово просуваються на Бердянському і Мелітопольському. Про це увечері у суботу, 29 липня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сьогодні поступово, але впевнено просуваємось на Бердянському і Мелітопольському напрямках, - написала вона у Telegram. - По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів".

Окрім того, увечері управління стратегічний комунікацій ЗСУ у соцмережах повідомило, що Сили оборони України зранку завдали успішного удару по Чонгарському мосту на межі Херсонщини і окупованого Криму. Подробиць у управлінні не навели.

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Ситуація на сході України

На сході України ЗСУ продовжують рух вперед, зокрема на південному фланзі довкола Бахмута. Там "є певні просування", повідомила Маляр. Водночас на північному фланзі довкола міста тривають бої без зміни положень, додала вона.

"На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби. У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно обстрілює, зокрема з великокаліберних кулеметів, протитанковими керованими ракетами, розгорнув систему спостереження", - написала Маляр.

На Куп'янському та Лиманському напрямках війська РФ поводяться активно, здійснили декілька неуспішних спроб наступати. До таких самих спроб російські сили вдалися і на Авдіївському напрямку, втім, за словами Маляр, ЗСУ не залишають їм "жодного шансу". На Мар'їнському напрямку війська РФ посилили  штурмові дії із застосуванням  техніки - танків та БМП. Усі штурми українські військові відбили, запевнила Маляр.

Нескучне і навколо: як триває деокупація

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Топтема

Українські військові у Донецькій області, 15 липня 2023 року

Маляр: ЗСУ просуваються на двох напрямках на півдні

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