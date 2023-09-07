Маляр: У ЗСУ поступ на Бахмутському напрямку, є успіхи

ЗСУ поступово наступають на бахмутському напрямку, там є успіхи. Водночас війська РФ намагаються пробити оборону на куп'янському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони України.

Збройні сили України ведуть поступовий наступ на Бахмутському напрямку, є успіхи, водночас російські війська намагаються пробити оборону на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, повідомила у четвер, 7 вересня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На півдні напрямок нашого наступу. На сході - ворожого. Але схід неоднорідний, там є чотири напрямки, де ворог намагається пробити нашу оборону, це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський і Мар'їнський. Але там є і Бахмутський напрямок, де зараз у нас є успіхи, ми там поступово наступаємо", - цитує Маляр агенція "Інтерфакс-Україна". За її словами, на Куп'янському, Лиманському напрямках - загострення і доволі складна ситуація на Мар'їнському й Авдіївському напрямках.

Заступниця глави оборонного відомства також зазначила, що ворог намагається зупинити наступ ЗСУ на фронті.

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Водночас, за даними вечірнього зведення генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, "знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території".

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів Росії. Підрозділами українських ракетних військ та артилерії уражено один склад боєприпасів, п'ять артилерійських засобів, два пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси противника.

Росія ж за минулу добу завдала чотири ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснила 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.