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Маляр розповіла про гарячі бої на сході та півдні України

Олександр Куницький
1 год. тому

На сході росіяни наступають на декількох напрямках, натомість на Бахмутському напрямку ЗСУ рухаються вперед.

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Українські військові поблизу Бахмута, 9 червня 2023 року
Українські військові поблизу Бахмута, 9 червня 2023 рокуФото: REUTERS

Сили оборони України продовжують проводити наступальні і оборонні дії. На півдні українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку та розмінування, повідомила ввечері неділі, 9 липня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сьогодні на східному та південному фронтах ситуація не зазнала суттєвих змін", - написала вона в Telegram.

За словами Маляр, по всіх напрямках наступу росіян - Авдіівському, Мар'їнському, Куп'янському, Лиманському - тривають гарячі бої, але без зміни положень. Натомість на Бахмутському напрямку росіяни перебувають в обороні. "На південному флангу (Бахмутського напрямку. - Ред.) є певне просування наших військ. На північному флангу бої без зміни положень", - зазначає вона.

Тим часом на півдні України, за словами Маляр, також тривають важкі бої - на Бердянському та Мелітопольському напрямках. "Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій", - наголосила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що українські військові змогли досягнути значних тактичних успіхів в районі Бахмута на Донеччині. 3 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках РФ тримає понад 180 тисяч військових. 

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Українські військові поблизу Бахмута, 9 червня 2023 року

Маляр розповіла про гарячі бої на сході та півдні України

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