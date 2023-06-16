  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Маляр розказала про бойові дії на півдні і сході України

Дар'я Нинько
26 хв. тому

ЗСУ ведуть оборонні наступальні дії на півдні та сході України. На напрямках, де вони перебувають в обороні, не було втрачено жодної позиції, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

https://p.dw.com/p/4ShbL
Українські військові поблизу Бахмута, 9 червня 2023 року
Українські військові поблизу Бахмута, 9 червня 2023 рокуФото: REUTERS

Сили оборони України продовжують проводити наступальні і оборонні дії та мають частковий успіх. На напрямках, де українські сили перебувають в обороні, не було втрачено жодної позиції, а війська РФ не змогли просунутись. Про це ввечері у п'ятницю, 16 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На сході Сили оборони України ведуть  як оборонні, так і контрнаступальні дії. Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському", - написала вона в Telegram.

На Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася, повідомила Маляр. За її даними, Сили оборони України проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти та лісосмуги, з метою поступово витіснити російські сили з підступів до Бахмута. "Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших Сил оборони. На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків", - наголосила Маляр.

Читайте також:Експерт про контрнаступ: ЗСУ вправно використовують тактику маскування 

Маляр: ЗСУ наступають на півдні

На півдні Збройні сили України ведуть наступальні дії на кількох напрямках одразу, повідомила заступниця міністра оборони.

"Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Поступово просуваються вперед. Станом на зараз - до двох кілометрів на кожному напрямку", - повідомила вона, додавши, що на деяких звільнених позиціях та у населених пунктах триває ЗСУ закріплюються.

Водночас, на Бердянському і Маріупольському напрямках Росія стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив, зазначила Маляр. Крім того українські сили стикаються з суцільним замінуванням полів, додала вона.

Читайте також: РФ перемістила до України береговий ракетний комплекс "Бал" - генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за минулий тиждень українським військам вдалося деокупувати 90 квадратних кілометрів території, просунутися вглиб на 6,5 кілометра і звільнити сім населених пунктів - Лобкове, Левадне, НоводарівкуНескучнеСторожовеМакарівкуБлагодатне

ЗСУ звільняють Донеччину від ворога

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Шведський винищувач Saab JAS 39 Gripen

Швеція проведе навчання для українських пілотів на Gripen

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як українські пенсіонерки допомагають ЗСУ: три історії

Як українські пенсіонерки допомагають ЗСУ: три історії

Суспільство7 год. тому09:22 хв.
external

Чому німці соромляться власного прапора?

Чому німці соромляться власного прапора?

Суспільство7 год. тому01:27 хв.
external

Найбільший пасажирський літак світу Airbus A380 знову в небі

Найбільший пасажирський літак світу Airbus A380 знову в небі

Економіка7 год. тому07:37 хв.
external

Як волонтери відновлюють дерев'яну архітектуру міста

Як волонтери відновлюють дерев'яну архітектуру міста

Культура7 год. тому04:52 хв.
Деякі критики вважають Мавку аж надто "диснеївською"

"Мавка" у Німеччині: як Disney, але з України

"Мавка" у Німеччині: як Disney, але з України

Культура3 год. тому
external

"Ми жили в лікарні": як працюють медики в Миколаєві

"Ми жили в лікарні": як працюють медики в Миколаєві

Суспільство8 год. тому07:46 хв.
На головну сторінку