Маляр розказала про бойові дії на півдні і сході України

ЗСУ ведуть оборонні наступальні дії на півдні та сході України. На напрямках, де вони перебувають в обороні, не було втрачено жодної позиції, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Сили оборони України продовжують проводити наступальні і оборонні дії та мають частковий успіх. На напрямках, де українські сили перебувають в обороні, не було втрачено жодної позиції, а війська РФ не змогли просунутись. Про це ввечері у п'ятницю, 16 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському", - написала вона в Telegram.

На Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася, повідомила Маляр. За її даними, Сили оборони України проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти та лісосмуги, з метою поступово витіснити російські сили з підступів до Бахмута. "Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших Сил оборони. На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків", - наголосила Маляр.

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Маляр: ЗСУ наступають на півдні

На півдні Збройні сили України ведуть наступальні дії на кількох напрямках одразу, повідомила заступниця міністра оборони.

"Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Поступово просуваються вперед. Станом на зараз - до двох кілометрів на кожному напрямку", - повідомила вона, додавши, що на деяких звільнених позиціях та у населених пунктах триває ЗСУ закріплюються.

Водночас, на Бердянському і Маріупольському напрямках Росія стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив, зазначила Маляр. Крім того українські сили стикаються з суцільним замінуванням полів, додала вона.

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Нагадаємо, що за минулий тиждень українським військам вдалося деокупувати 90 квадратних кілометрів території, просунутися вглиб на 6,5 кілометра і звільнити сім населених пунктів - Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожове, Макарівку, Благодатне.

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