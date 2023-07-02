Маляр: На сході - запеклі бої, на півдні - просування

На сході росіяни наступають на декількох напрямках, натомість на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках ЗСУ рухаються вперед.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в неділю, 2 липня, про продовження на сході та півдні України важких боїв з російськими окупантами.

"Схід. Ворог наступає на декількох напрямках - Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський. Скрізь зараз гаряче", - написала вона у Telegram. За її словами, російські війська також рушили вперед на Сватівському напрямку, де точаться запеклі бої. "Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна", - додала Маляр.

Натомість на Бахмутському напрямку, за її словами, українські сили рухаються вперед на південному фланзі, а на північному, куди росіяни перекинули два десантно-штурмових полки, тривають бої.

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На півдні України, за словами Маляр, українські військові з важкими боями, але поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках. "Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", - запевнила заступниця міністра оборони.

За даними генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), війська РФ зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом останньої доби тут відбулось понад 28 бойових зіткнень. Натомість на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти, за даними генштабу, зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Раніше у неділю речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські підрозділи продовжують просування на Бахмутському напрямку, витісняючи війська РФ з позицій. Він зазначив, що після затяжної оборони міста українській стороні вдалося перехопити ініціативу на цьому напрямку. "Якщо десять місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога. Крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до втрати особового складу, ми просуваємося", - наголосив Череватий.

За інформацією міноборони України, станом на 26 червня військові деокупувли на півдні 130 квадратних кілометрів території.