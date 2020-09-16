Макс Поляков на вимогу США продає частку в аерокосмічній компанії Firefly

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Через вимогу Комітету з іноземних інвестицій США Макс Поляков продасть акції аерокосмічної компанії Firefly. Рішення США ухвалене на тлі напруження між Україною та Росією, зазначив підприємець.
Уродженець України та громадянин Великобританії Макс Поляков через вимоги Комітету з іноземних інвестицій США (CFIUS) продає свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace. Про це у четвер, 30 грудня, DW повідомили у компанії Noosphere Ventures Partners, через яку Поляков володіє приблизно 50 відсотками акцій Firefly.
"Noosphere Venture оголосила, що має намір залучити інвестиційний банк для проведення операції з продажу частки Noosphere Ventures у Firefly Aerospace. Це рішення прийнято у відповідь на вимоги Комітету з іноземних інвестицій США", - підтвердила пресслужба.
Раніше американське видання Bloomberg написало, що США попросили Полякова продати свої акції через можливі "загрози національній безпеці", а саме побоювання, що цінні технології можуть потрапити в Україну, Росію чи інші країни, які намагаються розробити ракетні програми. У Noosphere Ventures зазначили у відповіді DW, що розуміють, що дії CFIUS проходять на тлі напруження між Україною та РФ.
У пресслужбі нагадали, що Firefly та Noosphere Ventures співпрацюють з урядом США понад п'ять років. За цей період Firefly одержала контракти від Управління перспективних дослідницьких проєктів міністерства оборони США (DARPA), Національного управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) та Військово-повітряних сил (ВПС) США. "Також Firefly в рамках контракту тривалої оренди отримала доступ до пускового майданчика на базі Космічних сил США Ванденберг. У рамках цих контрактів Поляков та його компанії багато разів піддавалися перевірці, і жодних проблем з безпекою виявлено не було", - наголосили в компанії.
Там також нагадали, що в листопаді 2020 року Noosphere Ventures добровільно вивели своїх представників з ради директорів Firefly, і закрили доступ Noosphere Ventures до будь-якої інформації Firefly, крім фінансової. Зокрема, тоді зі складу ради директорів Firefly вийшов Поляков, залишившись лише власником акцій. Натомість до ради директорів увійшли двоє людей, що працювали в уряді США, - колишній секретар ВПС США Дебор Лі Джеймс та колишній директор Національного агентства геопросторової розвідки Роберт Карділло.
Читайте також: NASA запустило в космос найдорожчий і найпотужніший телескоп James Webb
Окрім космосу Поляков займається ІТ-бізнесом. Зокрема, засновану ним фірму HitDynamics, що спеціалізувалася на веб-аналітиці та ставках, купила компанія Hitwise за шість мільйонів доларів. Також на початку 2019 року Поляков продав розробника онлайн‑казино Murka американській інвестгрупі Blackstone.
Нині ж у портфелі Noosphere кілька великих маркетингових платформ, що спеціалізуються на вебаналітиці та торгівлі рекламним трафіком, фінансові сервіси, розробники софту для азартних інтернет‑ігор.
Водночас одним з джерел доходу Полякова також є сайти онлайн‑знайомств. За даними українського Forbes, йому належить Together Networks, яка керує близько 300 сайтами знайомств, що працюють у 40 країнах.
Ракетами Поляков почав займатися у 2017 році, коли викупив всі активи, патенти й ліцензійні угоди космічної компанії Firefly. Це сталося після того, як вона оголосила про банкрутство. У травні 2018 року Firefly відкрила в українському місті Дніпрі науково-дослідний центр. Там займаються проведенням досліджень та вивченням експериментальних розробок у сфері технічних наук. Центральний офіс Firefly знаходиться в місті Остіні, штат Техас (США). Там розробляють лінійку ракет-носіїв та космічних апаратів малого та середнього навантаження.
Читайте також: Мільярдер Бренсон відкрив еру комерційного космічного туризму
Нагадаємо, у вересні з авіабази Космічних сил США Ванденберг відбувся перший запуск ракети Firefly - Alpha. Вона мала доправити 92 кілограми вантажу на навколоземну орбіту. Однак через дві хвилини після старту вона вибухнула, так і не вийшовши у космос.