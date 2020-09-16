Макс Поляков на вимогу США продає частку в аерокосмічній компанії Firefly

Уродженець України та громадянин Великобританії Макс Поляков через вимоги Комітету з іноземних інвестицій США (CFIUS) продає свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace. Про це у четвер, 30 грудня, DW повідомили у компанії Noosphere Ventures Partners, через яку Поляков володіє приблизно 50 відсотками акцій Firefly.

"Noosphere Venture оголосила, що має намір залучити інвестиційний банк для проведення операції з продажу частки Noosphere Ventures у Firefly Aerospace. Це рішення прийнято у відповідь на вимоги Комітету з іноземних інвестицій США", - підтвердила пресслужба.

Раніше американське видання Bloomberg написало, що США попросили Полякова продати свої акції через можливі "загрози національній безпеці", а саме побоювання, що цінні технології можуть потрапити в Україну, Росію чи інші країни, які намагаються розробити ракетні програми. У Noosphere Ventures зазначили у відповіді DW, що розуміють, що дії CFIUS проходять на тлі напруження між Україною та РФ.

Вихід зі складу ради директорів

Ракета Firefly

У пресслужбі нагадали, що Firefly та Noosphere Ventures співпрацюють з урядом США понад п'ять років. За цей період Firefly одержала контракти від Управління перспективних дослідницьких проєктів міністерства оборони США (DARPA), Національного управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) та Військово-повітряних сил (ВПС) США. "Також Firefly в рамках контракту тривалої оренди отримала доступ до пускового майданчика на базі Космічних сил США Ванденберг. У рамках цих контрактів Поляков та його компанії багато разів піддавалися перевірці, і жодних проблем з безпекою виявлено не було", - наголосили в компанії.

Там також нагадали, що в листопаді 2020 року Noosphere Ventures добровільно вивели своїх представників з ради директорів Firefly, і закрили доступ Noosphere Ventures до будь-якої інформації Firefly, крім фінансової. Зокрема, тоді зі складу ради директорів Firefly вийшов Поляков, залишившись лише власником акцій. Натомість до ради директорів увійшли двоє людей, що працювали в уряді США, - колишній секретар ВПС США Дебор Лі Джеймс та колишній директор Національного агентства геопросторової розвідки Роберт Карділло.

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Онлайн-казино та дейтинг бізнес

Окрім космосу Поляков займається ІТ-бізнесом. Зокрема, засновану ним фірму HitDynamics, що спеціалізувалася на веб-аналітиці та ставках, купила компанія Hitwise за шість мільйонів доларів. Також на початку 2019 року Поляков продав розробника онлайн‑казино Murka американській інвестгрупі Blackstone.

Нині ж у портфелі Noosphere кілька великих маркетингових платформ, що спеціалізуються на вебаналітиці та торгівлі рекламним трафіком, фінансові сервіси, розробники софту для азартних інтернет‑ігор.

Водночас одним з джерел доходу Полякова також є сайти онлайн‑знайомств. За даними українського Forbes, йому належить Together Networks, яка керує близько 300 сайтами знайомств, що працюють у 40 країнах.

Інвестиції у космічні розробки

Ракетами Поляков почав займатися у 2017 році, коли викупив всі активи, патенти й ліцензійні угоди космічної компанії Firefly. Це сталося після того, як вона оголосила про банкрутство. У травні 2018 року Firefly відкрила в українському місті Дніпрі науково-дослідний центр. Там займаються проведенням досліджень та вивченням експериментальних розробок у сфері технічних наук. Центральний офіс Firefly знаходиться в місті Остіні, штат Техас (США). Там розробляють лінійку ракет-носіїв та космічних апаратів малого та середнього навантаження.

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Нагадаємо, у вересні з авіабази Космічних сил США Ванденберг відбувся перший запуск ракети Firefly - Alpha. Вона мала доправити 92 кілограми вантажу на навколоземну орбіту. Однак через дві хвилини після старту вона вибухнула, так і не вийшовши у космос.