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Макс Ферстаппен
Макс ФерстаппенФото: KIM KYUNG-HOON/REUTERS
СпортСвіт

Макс Ферстаппен вдруге поспіль став чемпіоном "Формули-1"

Анастасія Шепелева
45 хв. тому

Нідерландець Ферстаппен достроково завоював свій другий титул "Формули-1", здобувши перемогу на Гран-прі у Японії.

https://www.dw.com/uk/maks-ferstappen-vdruge-pospil-stav-cempionom-formuli1/a-63384298

Нідерландський автогонщик, пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен у неділю, 9 жовтня, вдруге у своїй кар'єрі переміг у класі автоперегонів "Формули-1". Він виграв Гран-прі Японії на трасі Судзука в однойменному японському місті, випередивши колегу по команді мексиканця Серхіо Переса та пілота Ferrari з Монако Шарля Леклера.

Етап стартував під зливою, й після кількох аварій на трасі організатори вирішили призупинити гонку. Її було відновлено через дві години, коли дощ ущухнув. Ферстаппен, який стартував з поул-позиції, протягом усієї гонки зберігав лідерство.

Із результатом в 366 очок нідерландець забезпечив собі впевнену перемогу у сезоні - попри те, що попереду залишаються ще чотири етапи чемпіонату, зазначає агентство Associated Press. Його найближчі переслідувачі - Перес і Леклер - мають у своїх активах 253 та 252 очка відповідно.

"Це божевільні емоції, оскільки я не очікував цього, коли перетнув фінішну лінію", - сказав спортсмен після перемоги, цитує Reuters.

Минулого року 24-річний спортсмен вперше здобув омріяний з дитинства титул чемпіона "Формули-1". Тоді на останньому колі він вирвав перемогу у британця, семиразового чемпіона "Формули-1" Льюїса Гемілтона, який представляє команду Mercedes.

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