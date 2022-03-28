Макрон засудив обстріл будівлі Міжнародного червоного хреста у Маріуполі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину середи, 30 березня.

DW стежить за подіями четверга, 31 березня, з 00.00 (час київський).



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Президент Франції Еммануель Макрон засудив обстріл будівлі Міжнародного червоного хреста (МЧХ) в Маріуполі, що перебуває в облозі російськими військами. "МЧХ є нейтральним та безучасним діячем, що не має бути під прицілом", - написав Макрон у Twitter.

За його словами, те саме стосується і цивільного населення, медичного персоналу та хворих людей. Президент Франції вкотре висунув вимогу припинення вогню та дотримання гуманітарного права. Раніше у середу уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про обстріл російськими військами будівлі МЧХ у Маріуполі.

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