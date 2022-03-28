 Макрон засудив обстріл будівлі Міжнародного червоного хреста у Маріуполі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Макрон засудив обстріл будівлі Міжнародного червоного хреста у Маріуполі

Росія 36-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 31 березня.

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон (архівне фото)

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину середи, 30 березня.

 DW стежить за подіями четверга, 31 березня, з 00.00 (час київський).
 

++00.22++

Президент Франції Еммануель Макрон засудив обстріл будівлі Міжнародного червоного хреста (МЧХ) в Маріуполі, що перебуває в облозі російськими військами. "МЧХ є нейтральним та безучасним діячем, що не має бути під прицілом", - написав Макрон у Twitter.

За його словами, те саме стосується і цивільного населення, медичного персоналу та хворих людей. Президент Франції вкотре висунув вимогу припинення вогню та дотримання гуманітарного права. Раніше у середу уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про обстріл російськими військами будівлі МЧХ у Маріуполі.

Читайте також: Мер Маріуполя: В Росію депортували 20-30 тисяч жителів міста

Дивитись відео 01:45

Ті, що вижили в Маріуполі (28.03.2022)

Реклама

Докладно

Російський військовий на захопленій українській ЧАЕС

РФ руйнує довкілля війною

Українські екологи називають екологічні злочини внаслідок війни РФ проти України безпрецедентними.  

Чому французький бізнес не йде з Росії

Чому французький бізнес не йде з Росії

Від компаній із Франції дедалі частіше вимагають, аби вони згорнули свій бізнес у Росії на тлі війни в Україні.  