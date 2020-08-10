24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 20 серпня (час київський).

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Макрон закликав французів платити "ціну за свободу"

Президент Франції Еммануель Макрон, зважаючи на економічні наслідки санкційної політики щодо Росії, закликав французів платити "ціну за свободу". Народ має протистояти невизначеності, а часом і комфорту, та колективно акцептувати "ціну за нашу свободу і цінності", звернувся Макрон до французів. Франція обмежила тарифи на електроенергію та газ для споживачів. Ця країна меншою мірою залежна від російського газу, ніж Німеччина.

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Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть? (10.08.2022)

"Нацистською політикою" назвав міністр оборони Росії рішення деяких урядів членів ЄС запровадити заборону на видачу віз росіянам. "Це очевидний поступ нацистської політики, коли з високих європейських трибун звучать русофобні ідеї щодо заборони на в'їзд до ЄС усім російським громадянам", - заявив Сегій Шойгу.

Як повідомлялось, деякі держави-члени ЄС, як-от Естонія, Латвія, Литва і Чехія, ухвалили рішення про заборону на видачу шенгенських віз росіянам. Про запровадження таких правил нині говорять у Польщі та Фінляндії. Водночас лунають заклики вжити такий крок на рівні ЄС як ухвалення спільного рішення про черговий пакет санкцій щодо РФ.

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У липні Литва передала Україні Bayraktar, на який збирали пожертви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував нову військову допомогу Україні. "28 поставок військової підтримки були відправлені до України з Литви з початку війни. 29-ма та 30-та доставки вже готуються", - написав він у Twitter і пообіцяв розповісти про їхній вміст найближчим часом.

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Голова оборонного комітету Палати громад Великобританії (нижньої палати парламенту) Тобіас Елвуд написав у Twitter, що "будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 Північноатлантичного договору (про колективну оборону НАТО. - Ред.).

Репост цього допису зробив член Палати представників (нижньої палати Конгресу) США Адам Кінзінгер. "Це на 100 відсотків правильно. Це навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік вбиватиме людей у країнах НАТО, це автоматична стаття 5", - написав він.

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++14.18++

Кількість поранених внаслідок удару по Вознесенськузросла до дев'яти. Серед них четверо дітей у віці від трьох до 17 років. "Діти всі тяжкі. Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око", - повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім.

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Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявляє, що після удару Збройних сил України по військовій базі РФ в окупованому місті російські війська обстріляли житловий квартал, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

"Підрозділи ворожої протиповітряної оборони не змогли перехопити наші ракети, оскільки декілька тижнів тому основну частину ППО окупанти передислокували до Херсонської області. Через декілька хвилин після влучного обстрілу військової бази вони випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках", - написав він у Telegram. За його даними, один мешканець постраждав і знаходиться в лікарні, руйнувань зазнали близько 10 будинків цивільних. Федоров додав, що траєкторію ракети з півдня на північ Мелітополя встигли зняти місцеві мешканці, що доводить обстріл з боку окупантів.

++13.20++

Вознесенськ: РФ ударила по п'ятиповерхівці, є постраждалі

Вдень російська армія обстріляла Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок і приватні будинки. Відомо про сімох поранених, із яких троє дітей. Одну дитину зараз оперують. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За даними регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, обстріл здійснили близько 11.30. В результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них пошкоджень зазнали один п'ятиповерховий житловий будинок і п'ять одноповерхових. У п'ятиповерхівці пошкоджені конструктивні елементи з першого по п'ятий поверхи, обрушені балкони, вибиті шибки та вікна.

++12.58++

З порту Чорноморськ на Одещині вийшли ще два судна з українським зерном на борту, повідомило міністерство оборони Туреччини, за посередництва якої Україна та Росія уклали окремі угоди з Організацією Об'єднаних Націй. Всього від початку дії "зернової угоди" з українських портів вийшли вже 27 кораблів із зерном на експорт.

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Співголова Зелених у Німеччині проти заборони віз росіянам

Співголова німецької партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) слідом за канцлером Німеччини Олаф Шольцом (Olaf Scholz) розкритикував ініціативи щодо заборони видачі громадянам РФ шенгенських віз для відвідування країн Європейського Союзу.

На його думку, замість того щоби закривати в'їзд до ЄЄ для всіх росіян, слід активніше добиватися того, щоб до ЄС не могли їздити громадяни, які активно підтримують Путіна. Він вважає, що російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, "справедливо вказав на сотні олігархів, які є частиною системи Путіна, але продовжують їздити на шопінг у Сен-Тропе". "Це неприйнятно", - наголосив Нуріпур.

Читайте детальніше: Співголова Зелених у Німеччині проти заборони на в'їзд росіян до ЄС

++11.42++

Минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни щодо контролю територій вздовж лінії фронту, повідомляє військова розвідка Великобританії у щоденному звіті. Зокрема, на Донбасі після невеликого просування з початку серпня війська РФ підійшли до околиць Бахмута, але не прорвалися в сам населений пункт. Тим часом для наступу на запорізькому чи харківському напрямках російська армія не докладала великих зусиль, за оцінками аналітиків.

На південному заході ні українські, ні російські сили не просунулися на херсонській лінії фронту, йдеться у повідомленні. Проте зазначається, що дедалі частіші вибухи в тилу російських солдатів, імовірно, навантажують логістику та авіабази РФ. У британській розвідці вважають, що на цьому напрямку наступного тижня істотної зміни ситуації не буде.

"Російські війська наразі, швидше за все, готові лише до обмежених локальних атак (…) Протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, якій вдасться сформувати надійні сили для наступальних операцій", - зауважують в розвідці.

++11.11++

Німеччина передала Україні половину обіцяних "Гепардів"

Німеччина надала Україні половину від обіцяної кількості зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, свідчать останні дані на сайті німецького уряду.

Всього Київ отримав від ФРН 15 "Гепардів". Німеччина планує передати ще 15 установок.

Досі в процесі реалізації залишається обіцянка надати систему протиповітряної оборони Iris-T і ще майже 20 видів різного озброєння. При цьому за останній тиждень уряд ФРН додав до списку зброї, яку планує передати, майже десяток нових позицій.

Читайте детальніше: Німеччина передала Україні вже половину обіцяних "Гепардів"

++10.41++

Сьогодні вранці в Дніпропетровській області протиповітряна оборона збила всі чотири запущені військами РФ ракети "Калібр", повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів подробиці щодо нічного масованого обстрілу обласного центру російською армією. За його словами, удару завдали ракетами типу С-300. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив деталі щодо ракетних ударів по регіону. Дві ракети влучили в інфраструктурний об'єкт Слобідського району Харкова. Будівля пошкоджена, постраждалих немає. Також росіяни біли по інфраструктурних об'єктах Харківського і Чугуївського районів області: постраждалих немає, масштаби руйнувань уточнюються.

++10.15++

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляє, що над селищем Заозерне, яке є передмістям Євпаторії, також лунають вибухи. "Схоже, що орки відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці", - написав він у Facebook.

+09.57++

Португалія не підтримує ініціативу заборони громадянам РФ на в’їзд до Європи. Про це у відповідь на запит місцевого видання Есо повідомили в міністерстві закордонних справ країни.

Напередодні видання Politico повідомило, що проти цієї ідеї виступають Греція та Кіпр. Публічно не підтримує візові обмеження для всіх росіян і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

За заборону віз громадянам РФ висловлюються, зокрема, країни Балтії та Фінляндія. Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, збирається винести це питання на обговорення на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС 31 серпня.

++09.21++

Крим: На дах штабу Чорноморського флоту РФ упав безпілотник

Так званий "губернатор" окупованого Росією Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що о восьмій ранку в дах штабу Чорноморського флоту прилетів безпілотник.

Кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі (архівне фото)

"На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю", - написав він у Telegram. Згодом він опублікував "уточнення": "Безпілотник відпрацювали постом повітряної оборони флоту. Збили БПЛА прямо над штабом флоту. Впав на покрівлю та загорівся. Ураження не вийшло". За його словами, серйозних руйнувань немає, як і жертв. При цьому Развожаєв звинуватив в атаці Україну.

* Згодом з'явилась інформація про інші вибухи в Криму.

Читайте докладніше: У Криму пролунали нові вибухи

++08.42++

У Білому домі вважають, що президент України Володимир Зеленський повинен взяти участь у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо туди приїде президент РФ Володимир Путін. "Як президент Байден сам публічно заявив, він не вважає, що президент Путін повинен бути присутнім на G20, оскільки він веде свою війну проти України", - цитує Bloomberg заяву Ради національної безпеки Білого дому. В ній додається: якщо Путін таки приїде на саміт G20, то США вважають, що Зеленський теж повинен брати участь.

++08.18++

Армія РФ ударила вночі по Харкову та Миколаєву. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив: "Прильоти ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Немишлянському районі та в передмісті. Попередньо без жертв і постраждалих". Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в місті лунали потужні вибухи, але подробиці поки не відомі.

Тим часом мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров розповів, що в окупованому місті пролунали потужні вибухи. "За попередніми даними, влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому", - написав він уранці в Telegram.

++08.00++

Генеральний штаб Збройних сил України у щоденному ранковому зведенні повідомляє про низку безуспішних атак армією РФ населених пунктів на сході України.

Так, за даними генштабу, росіяни зазнали поразки у веденні наступального бою в районі Борщової (Харківський напрямок), а також штурмових дій поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки (Слов'янський напрямок) та Золотої Ниви (Новопавлівський напрямок).

Окрім того, російські солдати безуспішно наступали в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми (Бахмутський напрямок), а також у районах Опитного і Майорська (Авдіївський напрямок). Водночас бойові дії там тривають. Також армія РФ намагається вести наступ неподалік Івано-Дар'ївки (Краматорський напрямок), бойові дії тривають.

++07.37++

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 177-го дня війни повідомив, що українські дипломати, партнери країни, представники Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну електростанцію. "З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", - сказав він.

Також Зеленський звернув увагу на питання обмеження постачання газу в Німеччину через "Північний потік" та ініціативи його компенсації через "Північний потік-2". "Ці "потоки" потрібні Росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно. Що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності. І що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із Росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими", - наголосив президент України.

++07.23++

S&P підвищило кредитний рейтинг України

Міжнародне агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг України. Після реструктуризації зовнішніх зобов'язань країни, проведеної минулого тижня, рейтинг довгострокових валютних зобов'язань підвищили з SD (вибірковий дефолт) до CCC+ (недостатня кредитоспроможність) зі стабільним прогнозом.

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