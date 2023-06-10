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КонфліктиФранція

Макрон закликав Іран негайно припинити підтримку РФ у війні

Олександр Куницький
37 хв. тому

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом Ірану Ебрагімом Раісі закликав Тегеран припинити підтримку РФ у війні проти України і попередив Іран про наслідки постачання дронів РФ.

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Макрон та Раісі провели телефонну розмову
Макрон та Раісі провели телефонну розмову

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом Ірану Ібрагімом Раісі, в якій закликав Тегеран "негайно припинити" підтримку Росії у війні проти України. Про це у суботу, 10 червня, повідомляє Reuters з посиланням на Єлисейський палац. Також Макрон попередив Іран про наслідки постачання безпілотників Росії.

Крім того, французький президент висловив стурбованість вектором розвитку іранської ядерної програми.

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Білий дім: Іран допомагає РФ будувати завод безпілотників

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на сході від Москви. В США вважають, що майбутній завод розташовуватиметься в особливій економічній зоні "Алабуга".

За даними США, завод може почати роботу на початку майбутнього року, оскільки Кремль сподівається мати стабільне постачання зброї для продовження війни проти України. 

Кірбі також розповів, що, за даними США, Іран продовжує постачати російським військовим дрони-камікадзе. Вони доставляють їх Каспійським морем з іранського Амірабаду до російської Махачкали.

ЗМІ повідомляли про плани Москви щодо виробництва дронів ще у лютому 2023 року. Тоді видання WSJ із посиланням на джерела писало, що новий завод зможе найближчими роками виробити не менше шести тисяч дронів-камікадзе.

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