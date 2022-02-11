 Макрон відмовився перед зустріччю з Путіним у Москві здати ПЛР-тест | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2022

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Новини

Макрон відмовився перед зустріччю з Путіним у Москві здати ПЛР-тест

Під час переговорів Путін і Макрон сиділи за чотириметровим столом через відмову французького президента від ПЛР-тесту. Таким чином у Парижі не хотіли допустити, щоб у Кремлі отримала ДНК Макрона, повідомляє Reuters

Президенти Володимир Путін та Еммануель Макрон під час зустрічі 7 лютого

Президенти Володимир Путін та Еммануель Макрон під час зустрічі 7 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Москви, який відбувся кілька днів тому, відхилив прохання Кремля здати ПЛР-тест на коронавірус перед зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним. Про це у понеділок, 11 лютого, повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела в Парижі.

Таким чином Макрон був змушений дотримуватися значної дистанції і під час переговорів сидів на протилежному від Путіна кінці чотириметрового столу.

Знайомі з протоколом про стан здоров'я французького президента особи заявили агентству, що Макрону надали дві опції - здати ПЛР-тест і спілкуватися з Путіним на короткій відстані або дотримуватися суворішої соціальної дистанції. "Ми дуже добре знали, що означає відсутність рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли допустити, щоб вони отримали у розпорядження ДНК нашого президента", - зазначив один із співрозмовників.

Друге джерело підтвердило відмову Макрона від ПЛР-тестування в Москві і відзначило, що той склав аналогічний тест перед вильотом, а також антиген-тест у Росії в присутності власного лікаря. 

Речник Путіна Дмитро Пєсков теж підтвердив цю інформацію російському агентству ТАСС. Однак він відмовився відповідати, чи надає аналогічні дані про коронавірус президент РФ іноземним колегам під час таких зустрічей. 

Візит Макрона до Москви та переговори на відстані

Візит Макрона до Москви відбувся 7 лютого. Він став першою поїздкою такого високопоставленого західного політика до Москви з того часу, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною, вимагаючи від Заходу "гарантій безпеки". Низка ЗМІ та користувачі соцмереж висловлювали подив у зв'язку з фотографіями його зустрічі з Путіним, на яких співрозмовники сиділи на великій відстані один від одного. На деяких знімках користувачі також помітили у кабінеті Путіна рециркулятор повітря для захисту від вірусів, що викликало додаткові обговорення. Деякі дипломати та інші спостерігачі побачили в цьому антуражі дипломатичне послання Кремля.

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Тим часом 10 лютого через три дні після зустрічі з Макроном Путін прийняв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Вони обмінялися рукостисканням і вели переговори, розділені лише невеликим кавовим столиком, зазначає Reuters.

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