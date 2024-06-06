Макрон у Нормандії запевнив Україну у подальшій підтримці

Підтримка України з боку Франції не ослабне, запевнив французький президент Еммануель Макрон під час заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Президент Франції Еммануель Макрон подякував українцям за мужність у боротьбі з російськими окупантами і запевнив у подальшій підтримці. Про це він сказав у четвер, 6 червня, у промові перед ветеранами та главами держав і урядів, які зібралися на пляжі Омаха з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

"Ми не відступимо, - цитує президента Франції агенція dpa. - Страху немає, тому ми сьогодні тут". Він наголосив, що "за свободу потрібно боротися щоранку" і закликав на тлі війни РФ проти Українибути гідними нащадками тих, хто висадився у Нормандії під час Другої світової. "Ваша присутність тут сьогодні, пане президенте України, говорить про все це", - сказав він до президента України Володимира Зеленського, який також був присутній на урочистостях.

Президент Франції також наголосив на примиренні з Німеччиною після Другої світової війни, зауваживши, що це заклало фундамент Європейського Союзу. Як приклад примирення Макрон згадав німецького солдата Йоганнеса Бернера (Johannes Börner), який потрапив у полон у Нормандії, а пізніше повернувся в регіон і відкрив там ресторан після одруження з француженкою.

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Зеленського вітали оваціями

На церемонії, яка відбулася на пляжі Омаха, президента України Володимира Зеленського зустріли бурхливими оплесками та вітальними вигуками. Також на церемонії були присутні, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден, король Великобританії Чарльз III і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Жоден російський представник не був пристуній на заході. Втім, організатори віддали данину пам'яті жертвам Радянського Союзу, а Макрон заявив, що мільйони радянських людей завдали важких втрат нацистській Німеччині "ціною власної крові".

Висадка військ західних союзників у Нормандії 6 червня 1944 року, або "День Д" - одна з найбільших воєнних операцій проти гітлерівської армії під час Другої світової війни, в якій брали участь 156 тисяч військовослужбовців Великобританії, США та Канади.