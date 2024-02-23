Макрон проведе зустріч у Парижі на підтримку України

Зустріч пройде 26 лютого. Вона дасть можливість вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України, кажуть у Єлисейському палаці.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив лідерів і представників уряду європейських країн для зустрічі, щоб обговорити посилення підтримки України. Про це у четвер, 22 лютого, повідомили в Єлисейському палаці.

"Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч дасть можливість вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України", - цитує агенція Reuters заяву офісу французького президента. Зазначається, що зустріч проведуть у Парижі 26 лютого.

Як повідомили агенції французькі неназвані офіційні особи, Макрон сповнений рішучості дати зрозуміти Москві, що в Європі немає "втоми від України", попри невизначеність щодо подальшої підтримки з боку США.

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Перелік учасників зустрічі у Парижі не уточнюється. Публічно відомо, що запрошення отримав, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда. "Президент Макрон запросив низку європейських лідерів досить ситуативно, щоб обговорити нові пропозиції та рішення для України. Крім Польщі, запрошені лідери багатьох країн", - заявив Дуда у розмові з Polsat News.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж підписав з Макроном двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки. Документ містить зобов'язання Франції виділити у 2024 році близько трьох мільярдів євро допомоги Україні. Безпекова угода між країнами розрахована на 10 років і передбачає, зокрема, посилення співпраці в галузі артилерії, а також спрямована на допомогу Україні у "відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів" і запобігання "будь-якій новій російській агресії".