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ПолітикаФранція

Макрон призначив нового прем'єра Франції

Ігор Бурдига
9 січня 2024 р.

34-річний ексміністр освіти Габріель Атталь став наймолодшим главою уряду у П'ятій республіці і першим відкритим геєм на цій посаді.

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Еммануель Макрон (л) та Габріель Атталь
Еммануель Макрон (л) та Габріель АттальФото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон призначив прем'єр-міністром 34-річного Габріеля Атталя, який до цього обіймав посаду міністра освіти. Про це у вівторок, 9 січня, повідомив Єлисейський палац. Атталь став наймолодшим прем'єром в історії Франції, а також першим відкритим геєм на цій посаді, зазначає агенція AFP. 

На посаді міністра освіти Атталь, зокрема, виступав за заборону носіння довгих мусульманських суконь у школах та тестове запровадження шкільної форми.

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Відставка Елізабет Борн

Напередодні пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн. Вона очолювала уряд Франції з травня 2022 року та була другою в історії Франції жінкою на посаді глави уряду.

Її правління відбувалося під знаком непопулярної пенсійної реформи та суперечливих імміграційних реформ. Опозиція звинувачувала її у частому використанні конституційної статті, яка передбачає відмову від тривалих парламентських дебатів.

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