Макрон прагне гарантувати право на аборт у всьому ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон має намір домогтися, щоб Європейський Союз гарантував право жінок на аборт у своїй Хартії основних прав. Як передає Reuters, про це він заявив під час церемонії закріплення права на аборт в Конституції Франції у Парижі в п'ятницю, 8 березня.

"Сьогодні не кінець історії, а початок битви, - заявив він. - Ми збираємося очолити цю боротьбу на нашому континенті, у нашій Європі, де реакційні сили нападають на права жінок, перш ніж атакувати права меншин. Ось чому я хочу закріпити цю гарантовану свободу щодо абортів у Хартії основних прав Європейського Союзу".

Як передає AFP, Макрон також наголосив, що "Франція сьогодні стала єдиною країною в світі, Конституція якої прямо захищає право на аборт за будь-яких обставин", але "ми не заспокоїмося, поки ця обіцянка не буде виконана всюди у світі".

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Нагадаємо, що парламент Франції 4 березня підтримав закріплення у Конституції права на аборти. Таким чином країна стала першою у світі, де дозвіл на переривання вагітності зафіксований у Основному законі.

Для внесення змін у Конституцію країни у Версальському палаці був скликаний конгрес обох палат парламенту, що відбувається вкрай нечасто - востаннє його скликали у 2008 році. Для внесення правок в Основний закон необхідно три п'ятих від загальної кількості голосів. Цей поріг був подоланий зі значним запасом: 780 депутатів "за" і 72 - "проти".

Макрон назвав цей крок "французькою гордістю", що надіслав "універсальне повідомлення". Після ухвалення змін Ейфелеву вежу урочисто освітили з гаслами, як-от "Моє тіло - мій вибір".