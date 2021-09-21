Макрон попросив вибачення у алжирців, які воювали на боці Франції

Еммануель Макрон як перший президент від імені Франції попросив вибачення за страждання алжирських мусульман, які як військовослужбвці під час Алжирської війни 1954-1962 років воювали на боці Франції. Ці слова вибачення так званим харкі Макрон приніс під час пам'ятного заходу у Парижі у понеділок, 20 вересня.

При цьому Макрон заявив, що харкі отримають від Франції відшкодування, і пообіцяв, що відповідний законопроєкт буде подано до парламенту ще цього року.

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Роль харкі в Алжирській війні

Близько 150 тисяч харкі під час Алжирської війни за незалежність воювали на боці Франції. Після відходу французів десятки тисяч з них, які залишились в Алжирі, були визнані колаборантами і, попри обіцянки Фронту національного визволення, піддані репресіям. Експрезидент Франції Ніколя Саркозі у 2012 році визнав відповідальність Парижа за те, що харкі були кинуті Францією напризволяще, однак не приніс за це вибачення.

Під час Алжирської війни були вбиті майже пів мільйона алжирців та 30 тисяч французів. Щонайменше половина жертв-алжирців були цивільними. Війна завершилась у 1962 році проголошенням незалежності Алжиру.