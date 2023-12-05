Макрон поговорить з Орбаном про підтримку України

Макрон запросив Орбана на робочу вечерю в Єлисейський палац, "намагаючись знайти компроміс перед самітом ЄС наступного тижня", пише AFP. Орбан вимагає не розглядати на саміті ЄС питання щодо України.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 7 грудня, зустрінеться у Парижі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. "Двоє лідерів обговорять різні теми порядку денного Європейської Ради 14-15 грудня: (...) європейську підтримку України, ситуацію на Близькому Сході, всі питання, пов'язані з розширенням і реформою Європейського Союзу (...)", - ідеться в заяві президентського палацу Франції від 5 грудня, яку цитує Reuters.

Як пише AFP, Макрон запросив Орбана на робочу вечерю в Єлисейський палац, "намагаючись знайти компроміс перед самітом ЄС наступного тижня". Це пов'язано зі зверненнями угорського прем'єра до глави Європейської Ради Шарля Мішеля щодо порядку денного саміту ЄС.

Як повідомлялось, 4 грудня у листі до Шарля Мішеля прем'єр Угорщини закликав зняти з порядку денного саміту ЄС у грудні питання про початок переговорів про вступ України в ЄС та схвалення бюджетного плану на 50 мільярдів євро на підтримку Києва.

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Мішель обговорить ситуацію з лідерами ЄС

Орбан вважає, що спочатку потрібна "стратегічна дискусія" щодо європейського майбутнього України, і попередив, що наполягання на ухваленні рішень може зруйнувати єдність ЄС. "Я з повагою закликаю Вас не схиляти Європейську Раду ухвалювати рішення щодо цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу", - зазначив Орбан у листі до Мішеля.

Прем'єр Угорщини прямо не сказав, що його країна ветує будь-які кроки щодо початку переговорів про членство з Україною, але завуальовано пригрозив це зробити, зауважила агенція AP.

За даними видання Politico, сам Мішель, який братиме участь у саміті Китай-ЄС 7-8 грудня, скоротить свій візит до Пекіна та повернеться до Брюсселя, щоб "продовжити обговорення з лідерами ЄС подальших дій".

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Орбан виступає проти переговорів про членство України в ЄС

Нагадаємо, будь-яке рішення щодо переговорів про вступ до ЄС вимагає одностайної підтримки лідерів європейського об'єднання.

Останнім часом Орбан і його уряд активізували антиукраїнську риторику і спроби перешкодити зближенню України і ЄС. Так, в середині листопада в країні запустили загальнонаціональне опитування, чотири з 11 питань якого стосуються України: щодо незгоди з переговорами щодо її членства в ЄС, припинення військової допомоги, фінансової допомоги та імпорту сільськогосподарської продукції.

Крім того, у 20-х числах листопада Орбан вже писав листа Мішелю, в якому погрожував заблокувати всю допомогу ЄС Україні та її майбутній вступ до блоку, якщо лідери Євросоюзу не погодяться переглянути всю стратегію підтримки Києва.

Він також заявляв, що Україна знаходиться "у світлових роках" від ЄС і пропонував відкласти питання переговорів про вступ на 5-10 років.