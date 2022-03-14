Макрон і Байден домовилися посилити санкції щодо РФ

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 13 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 14 березня (час київський)

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Президент Франції Еммануель Макрон провів окремі телефонні переговори з президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом.

Метою розмов було "досягнення припинення вогню та початку переговорів щодо припинення війни в Україні", повідомляє пресслужба Єлисейсього палацу. Зеленському Макрон висловив повну підтримку і обговорив продовження переговорів між Росією та Україною. З Байденом під час спілкування Макрон "домовився посилити санкції, вже запроваджені проти Росії, підтримати Україну та спільно вжити всіх корисних ініціатив для припинення бойових дій".

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Посольство РФ у США спростувало публікацію The Wall Street Journal про прокурорський тиск на західні компанії з погрозами арешту менеджерів та активів у Росії, назвавши її "чистою вигадкою". "Навіть у найскладнішій обстановці комерційні інтереси США на ємному російському ринку жодним чином не обмежуються", - зазначається у публікації на сторінці посольства у Facebook.

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Німецька компанія Bosch постачала до РФ деталі, що використовувались у бойовій техніці, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телепрограми Anne Will на громадсько-правовому каналі ARD. За словами міністра, нещодавно українські військові захопили російські БМП, під час огляду яких з'ясувалося, що один із основних компонентів, що приводять машину в рух, вироблено Bosch.

Цілий "список випадків, коли німецькі компанії справді постачали до Росії продукцію, яка могла бути використана у військовій техніці", обговорювався з очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок (Annalena Baerbock), сказав Кулеба. Можливо, після багаторічної подібної співпраці з Росією настав час, щоб Україна отримала від Німеччини все необхідне для оборони, підсумував Кулеба. Компанія Bosch поки що ніяк не прокоментувала його заяву.

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У РФ прокуратура погрожує затримувати топменеджерів західних компаній, які критикуватимуть уряд, а також арештом корпоративних активів аж до торгових марок у разі відходу цих фірм із Росії, пише The Wall Street Journal. За даними співрозмовників американського видання, знайомих із ситуацією, такі застереження від російських прокурорів отримали компанії McDonald's, Coca-Cola, Procter & Gamble, IBM тощо.

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Після розв'язання війни проти України Москва звернулася до Пекіна з проханням про військову та економічну допомогу, повідомляють Washington Post, The New York Times, Financial Times та інші американські видання з посиланням на джерела в адміністрації США. У той же день представник посольства Китаю в США Лю Пенью заявив агентству Reuters, що йому нічого не відомо про такі запити Росії, а пріоритетним завданням для Китаю є запобігання ескалації напруженої ситуації в Україні

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Російський воєнний флот встановив далеку блокаду чорноморського узбережжя України, "по суті ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі", повідомляє міністерство оборони Великобританії у Twitter. Крім того, з російських суден завдаються ракетні удари по цілях на території України.

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У Польщі неподалік від білоруського кордону поляки затримали вантажівки, що рухались у бік Білорусі. Наразі черга вантажівок, які не пропускають демонстранти, становить 15 кілометрів, повідомляє AFP. Цією акцією пересічні поляки хочуть продемонструвати, що західні санкції не діють щодо союзниці Росії, яка веде агресивну війну проти України. Польська влада наполягає, що вантажівки перевозять лише ті товари, які не потрапили під західні санкції.

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Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони України уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат РФ, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

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Яворів після ракетного обстрілу російської армії

"Якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", - наголосив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів держав Північноатлантичного альянсу. Він також зауважив, що Київ добивається зустрічі між президентами України та Росії. Перед українською делегацією на переговорах з Росією, які продовжуються щодня у відеоформаті, поставлене чітке завдання - "зробити все, щоб відбулася зустріч двох президентів, зустріч, на яку насамперед чекають люди", сказав Зеленський.

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Генштаб збройних сил України фіксує випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі у бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу. Про це ідеться в оперативній інформації генштабу, опублікованій у Facebook.

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Після Facebook та Twitter в Росії заблокована платформа Instagram. Це підтверджують NetBlocks та користувачі Instagram в Росії. Роскомнагляд попереджав про цей крок ще у п'ятницю та анонсував блокування на ніч на понеділок.

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З Київської області загалом вдалося евакуювати 30 тисяч жителів, тільки 13 березня - майже три тисячі громадян. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у відеозверненні. "(...) Нам вдалося вивезти понад 600 людей із Бородянки, вони вже під'їжджають до Житомира. Серед них - пацієнти психоневрологічного інтернату… Чекаємо також на автобуси з села Перемоги Броварського району", - розповів Кулеба і додав, що окупанти не дали здійснити евакуацію людей із села Світильні Броварського району Київської області.