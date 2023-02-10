Макрон може позбавити Путіна найвищої нагороди Франції

Президент Франції розглядає можливість позбавити Путіна ордена Почесного легіону, який йому вручили в 2006 році. У Кремлі кажуть, що це не проблема. Напередодні найвищу французьку нагороду Макрон присвоїв Зеленському.

Президент Франції Еммануель Макрон розмірковує над позбавленням президента РФ Володимира Путіна ордена Почесного легіону - найвищої державної нагороди Франції, але чекає на "правильний момент" для цього. Про це у п'ятницю, 10 лютого, повідомляє французьке інформаційне агентство AFP.

Путін отримав цей орден у 2006 році від на той час президента Франції Жака Ширака. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну французькі парламентарі та активісти неодноразово закликали Макрона позбавити Путіна цієї нагороди.

Виступаючи після саміту Європейського Союзу, на якому лідери розглядали питання про збільшення поставок зброї в Україну, Макрон визнав, що рішення про позбавлення Путіна ордена було би "символічним, але важливим" питанням. За його словами, він має право відкликати нагороду, втім вважає, що для цього треба обрати правильний момент.

Раніше Макрон позбавив цієї нагороди голлівудського продюсера Харві Вайнштейна після численних звинувачень у харасменті, а також велогонщика і колишню зірку "Тур де Франс" Ленса Армстронга.

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Нагорода Зеленського

У Кремлі вже відреагували на слова Макрона, зазначивши, таке рішення не стало би проблемою для спілкування лідерів. "Не думаю, що це буде якоюсь проблемою і стане пріоритетним питанням. У нього інші пріоритетні питання", - прокоментував речник президента РФ Дмитро Пєсков.

8 лютого Макрон присвоїв найвищу нагороду Франції президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Парижа.

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