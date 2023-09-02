Нажива на сухпайках: міноборони взялося за постачальника

Приватна компанія неодноразово порушувала угоди з міноборони про постачання сухпаїв, тож відомство звернулося до суду. В міноборони оцінюють завдану шкоду в 456 мільйонів гривень.

Міністерство оборони України позивається в суді проти приватної компанії-постачальниці продуктових наборів для потреб оборонного відомства. Як повідомила в суботу, 2 вересня, пресслужба міністерства, ця компанія неодноразово порушувала укладені в березні 2022 року угоди на постачання сухих пайків для військових.

Унаслідок чого в грудні минулого року відомство вирішило звернутися до суду з вимогою змусити в судовому порядку компанію-постачальницю повернути відомству загалом понад 456 мільйонів гривень. Ідеться про попередню оплату, а також пеню.

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За даними відомства, 1 вересня поточного року "рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною". "6 вересня розглядатиметься позов міноборони до компанії щодо основного договору", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у травні розслідування "Української правди" виявило порушення умов контрактів на поставку зброї міноборони. Видання відшукало в судовому реєстрі щонайменше 30 позовів міноборони до чотирьох державних підприємств за невиконання низки контрактів на мільярди гривень у 2022 році. Йдеться про "Спецтехноекспорт", "Укрспецекспорт", "Прогрес" і Агенцію оборонних закупівель.