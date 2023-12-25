Мінінтеграції: 4000 прийомних дітей зараз в окупації та в РФ

Близько чотирьох тисяч прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованих територіях України або депортовані на територію Росії. Про долю багатьох дітей на сьогодні нічого не відомо.

Близько чотирьох тисяч прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованих територіях України або депортовані на територію Російської Федерації. Про це у понеділок, 25 грудня, повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Наразі близько чотирьох тисяч прийомних дітей опинилися на ТОТ або були депортовані на територію РФ", - йдеться у повідомленні мінінтеграції.

У міністерстві зазначили, що органи опіки та піклування не можуть забезпечити належний контроль за умовами проживання та виховання цих дітей, неможливо також відстежувати їх ймовірне подальше переміщення.

Крім того, із багатьма сім'ями, на вихованні яких перебувають діти, на сьогодні втрачено зв'язок, тому доля дітей є невідомою.

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Зважаючи на це, український уряд нещодавно затвердив зміни, які стосуються повноважень керівників районних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад. Тепер вони мають подавати до Національної поліції заяви щодо розшуку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких примусово перемістили на територію Росії або які залишилися на тимчасово окупованих територіях, або з якими відсутній зв'язок.