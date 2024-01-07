Дрони й балістика: в ПС ЗСУ розповіли деталі нічної атаки

Українським захисникам вдалося збити 21 з 28 випущених військами РФ ударних дронів, повідомили в ПС ЗСУ. Також з окупованої Донеччини були пуски балістичних ракет С-300.

Війська РФ випустили в ніч на неділю, 7 січня, загалом 28 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 під час ударів по різних регіонах України. Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ), пуск дронів російські агресори проводили з району Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 21 БпЛА, йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей, уточнили в ПС ЗСУ.

Руйнування в Дніпрі внаслідок атаки російських дронів

Тим часом Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області повідомило про руйнування й постраждалих у Дніпрі внаслідок ударів російських дронів. Під час атаки було "пошкоджено житлову будівлю та знищені легкові автомобілі", йдеться в повідомленні. "Надзвичайники врятували 6 людей, з яких двоє дітей. На щастя, загиблих немає", - наголосили в службі.

Балістика з окупованої Донеччини

Водночас з окупованої частини Донецької області росіяни випустили три керовані зенітні ракети типу С-300, сказано в повідомленні. Про збиття цих балістичних цілей нічого не повідомляється.

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Основними напрямками російських ударів були південний та східний, уточнили в ПС ЗСУ.

Як повідомлялося, внаслідок скоєних 6 січня російських ударів ракетами С-300 по Покровському районі Донеччини, за попередніми даними, загинуло 11 людей, з яких п'ятеро дітей.