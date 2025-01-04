Майка Джонсона переобрано спікером Палати представників США

Республіканець Майк Джонсон був переобраний спікером Палати представників Конгресу США. Трансляцію голосування вів американський телеканал C-SPAN у п'ятницю, 3 січня.

Джонсон обіймає посаду спікера нижньої палати Конгресу з жовтня 2023 року. Цього разу його суперником був демократ Гакім Джеффріс. Загалом у Палаті представників наразі засідають 434 конгресмени: 219 республіканців і 215 демократів.

Під час першого голосування Джонсон отримав 216 голосів, Джеффріс - 215. Три республіканці відмовилися підтримати однопартійця. Під час повторного голосування двоє з них змінили позицію: Джонсон набрав 218 голосів, й цього вистачило для мінімальної переваги.

Як пише агентство AFP, Джонсоном незадоволене консервативне крило Республіканської партії. Йому закидають те, що раніше він ішов на компроміси з демократами під час ухвалення законопроєкту про бюджет.

Дональд Трамп привітав переобрання Джонсона

"Вітаю спікера Майка Джонсона з отриманням безпрецедентного вотуму довіри в Конгресі. Майк буде великим спікером, і наша країна від цього виграє", - написав обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

"Це неймовірна честь продовжувати служити нашій великій країні як спікер Палати представників. А тепер приступимо до роботи", - написав Джонсон у соцмережі X.

У промові після переобрання він заявив, що підтримає реалізацію програми зі скорочення державних видатків, запропонованої Трампом та бізнесменом Ілоном Маском, який обійме посаду в новій адміністрації.

"Ми можемо побороти високу інфляцію, і ми повинні це зробити. Ми дамо американцям вільно дихнути, і ми продовжимо податкові пільги Трампа. Ми збираємося радикально скоротити обсяг і сферу діяльності уряду, ми збираємося повернути владу народу", - сказав Джонсон.

За підсумками останніх виборів у США Республіканська партія має більшість і у верхній палаті Конгресу США - Сенаті: 53 місця проти 47 у демократів.

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