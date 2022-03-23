Майже половина українців розділилася з сім'єю через війну - опитування

44 відсоткам українців довелося тимчасово розлучитися зі своєю родиною через війну Росії в Україні, свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", оприлюднені у середу, 23 березня.

Кожен п'ятий громадян був змушений покинути свій населений пункт через війну, але, як свідчить опитування, 93 відсотки з них планують повернутися додому.

Половина українців втратила роботу

Серед українців, які мали роботу до війни, 53 відсотки сьогодні не працюють. Економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18 відсотків громадян, у 80 відсотків - погіршилося.

40 відсотків респондентів кажуть, що їхніх заощаджень вистачить лише на місяць. Проте, як зауважує "Рейтинг", під час першої хвилі пандемії коронавірусу 55 відсотків вважали, що заощаджень їм вистачить на місяць, втім у кризові часи вони навчились заощаджувати.

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Українці готові долучитися до відбудови країни

61 відсоток опитаних готові долучитися до відбудови країни та хочуть фінансово підтримати або піти працювати на будівництво. Лише п'ять відсотків вважають, що це справа виключно влади.

90 відсотків респондентів переконані, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія.

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Плани українців після війни

Після війни 55 відсотків українців збираються подорожувати країною. Половина хотіла би отримати додаткову освіту, 38 відсотків - освоїти нову професію.

Опитування провели 19 березня серед тисячі повнолітніх респондентів на підконтрольних територіях методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1 відсотка.